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Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı öncesi şaşırtan şampiyonluk kutlaması gelişmesi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.05.2024 10:10
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Galatasaray, pazar günü oynayacağı Fenerbahçe derbisinde şampiyonluk kutlamayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların olası şampiyonluk senaryosu için TFF'ye kupa talebi için başvuruda bulunmadığı ortaya çıktı. Bu kararın Okan Buruk ve Dursun Özbek'in yaptığı toplantıdan çıktığı ifade edildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı öncesi şaşırtan şampiyonluk kutlaması gelişmesi!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılılardan şampiyonluk kutlaması hamlesi geldi.

KUPA TÖRENİ İÇİN HAMLE HENÜZ YOK

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Okan Buruk, oyuncuların motivasyonlarının düşmesini istemediği için herhangi bir kupa töreninin gereksiz olduğunu vurguladı. Bu durumun oyuncuları gereksiz rahatlığa sürükleyebileceğini ifade eden Okan Buruk, Dursun Özbek ile bu durumu paylaşıp kupa törenini askıya aldırdı.

ALİ KOÇ DAVET EDİLDİ

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Dursun Özbek'in de bu gelişme sonrası Ali Koç'u maça davet ettiği ve dostça bir mücadele geçmesi için çabaladığı öğrenildi. Rakiplerini kırmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Ali Koç ve konukları için de bir loca ayarladı.

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