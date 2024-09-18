SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya olay sözler! Aykutalp Derkan: ''Başında tercüman hocalarıyla...''

Galatasaray'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya olay sözler! Aykutalp Derkan: ''Başında tercüman hocalarıyla...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
18.09.2024 20:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı takıma bilinçli bir saldırı olduğunu dile getirirken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya olay sözler! Aykutalp Derkan: ''Başında tercüman hocalarıyla...''

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı takıma bilinçli bir saldırı olduğunu gündeme getirdi. Aynı zamanda Derkan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında flaş sözler kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu eylül ayı olağan toplantısında konuşan Aykutalp Derkan şu ifadeleri kullandı;

"BAŞINDA TERCÜMAN HOCALARIYLA"

1706106751895-g-en-no-8-v-xmaada-zv

"Öyle bir asitmetrik saldırı altındayiz ki... Hafta sonu bir derbi var. Derbinin bir futbol şenliği şeklinde geçmesini umarken, bütün televizyon kanallarında düğmeye basılmışçasına, "Şu kulüp, şu kadar faul yaptı, şu kadar sarı kart gördü" ve liste başı biziz. Orada ciddi bir saldırı var. Sahada yenemeyeceklerini anlayanlar, bir takım acemi oyunlara girişiyorlar. Bunun başında da dünyada kendini kabul ettirmiş ama Türkiye'ye gelince bir alaturka tavırlar sergileyen tercüman hocalarıyla. Daha önce bir kulüp başkanı ve yancısı konusunda kelamlarım olduğu için burası da onun yeri değil. Onları söyleyip buradaki Galatasaray Divan Kurulu gündemini işgal etmek istemiyorum. Ama bu konuda camiamızın yeterli duyarlılığı göstermiyor. Bu sadece yönetimin, teknik direktörün işi değil. Galatasaray camiası bu konuda kenetlenmelidir. Hafta sonu gündeminde bizim oyuncularımıza, son oynadığımız dünkü maçtan itibaren anormal saldırılar, "Şu kırmızı karttı, şu penaltıydı, şurada elini uzattı, şu kırmızı karttı" biçiminde, hakemleri de manipüle edecek şekilde anormal, futbolu doğasında olmayan bir saldırı sezinliyorum. Bunu da söylemek lüzumu hissettim."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Salim Güran ile Galip Ensarioğlu'nun fotoğrafı ortaya çıktı

Salim Güran ile Galip Ensarioğlu'nun fotoğrafı ortaya çıktı

Dün çağrı cihazları, bugün telsizler: Patlamalar devam ediyor

Dün çağrı cihazları, bugün telsizler: Patlamalar devam ediyor

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7 ayrı kuruma şikayet etti!

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7 ayrı kuruma şikayet etti!

Tanju Çolak'tan derbi tahmini!

Tanju Çolak'tan derbi tahmini!

Dursun Özbek o sponsorlukla ilgili ilk kez konuştu!

Dursun Özbek o sponsorlukla ilgili ilk kez konuştu!

Büyükekşi sonrası, Fenerbahçe'den beklenmedik hamle! Ali Koç karar değiştirdi

Büyükekşi sonrası, Fenerbahçe'den beklenmedik hamle! Ali Koç karar değiştirdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.