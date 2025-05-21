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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5 yıldız göndermesi! Drone uçurup video çektiler

Süper Lig'de 25. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, beşinci yıldızı takan ilk takım olarak tarihe geçmişti. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Fenerbahçe'ye göndermelerde bulunuldu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5 yıldız göndermesi! Drone uçurup video çektiler
Emre Şen

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olarak beşinci yıldızı takan Galatasaray, sosyal medyada paylaştığı video ile Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

"YILDIZLARIN NEREYE GİTTİĞİNİ BİLİYORSUNUZ"

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Galatasaray'ın yaptığı paylaşımda bir drone'un iki yıldızı taşıdığı görüldü. Ek olarak da, "Yıldızların nereye gittiğini biliyorsunuz" notu düşüldü.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME OLARAK NİTELENDİRİLDİ

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Galatasaray'ın bu paylaşımı, Süper Lig'deki şampiyonluk sayısıyla beşinci yıldıza ulaşma vurgusu olarak nitelendirildi. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin yıllardır süren yıldız tartışmalarından dolayı da bu paylaşım yapıldığı tahmin edildi.

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