Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5 yıldız göndermesi! Drone uçurup video çektiler

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olarak beşinci yıldızı takan Galatasaray, sosyal medyada paylaştığı video ile Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

"YILDIZLARIN NEREYE GİTTİĞİNİ BİLİYORSUNUZ"

Galatasaray'ın yaptığı paylaşımda bir drone'un iki yıldızı taşıdığı görüldü. Ek olarak da, "Yıldızların nereye gittiğini biliyorsunuz" notu düşüldü.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Galatasaray'ın bu paylaşımı, Süper Lig'deki şampiyonluk sayısıyla beşinci yıldıza ulaşma vurgusu olarak nitelendirildi. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin yıllardır süren yıldız tartışmalarından dolayı da bu paylaşım yapıldığı tahmin edildi.