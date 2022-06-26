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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı daha geliyor!

26.06.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan William Carvalho için transfer teklifinde bulundu. Bir süre önce Abdülkerim Bardakcı'yı adeta Fenerbahçe'nin elinden kapan sarı-kırmızılılardan bir transfer çalımı daha her an gelebilir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı daha geliyor!
William Carvalho

William Carvalho

POR Portekiz
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Betis
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Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevi için Okan Buruk'la anlaşma sağlayan Galatasaray transferde atağa geçti. Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın imzasının ardından Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu bir diğer yıldız William Carvalho için transfer teklifinde bulundu. İşte detaylar...

GALATASARAY'DA SIRA CARVALHO'DA

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Beşiktaş'ın elinden Kazımcan Karataş'ı, Fenerbahçe'nin elinden ise Abdülkerim Bardakcı'yı kapan Galatasaray, sarı-lacivertlilere bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde bulunan Real Betisli William Carvalho'yu transfer listesine ekledi. Sarı-kırmızılılar, Jorge Jesus'un ısrarla takımda görmek istediği 30 yaşındaki oyuncu için devreye girdi. Galatasaray'ın Real Betis'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunan William Carvalho için La Liga temsilcisine Fenerbahçe'den daha iyi bir transfer teklifi sunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılılar, William Carvalho'yu transfer etmesi halinde ezeli rakibine bir gol daha atmış olacak.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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