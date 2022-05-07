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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

07.05.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebine, Galatasaray Müzesi'nden yanıt verdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk açıklamasının ardından ezeli rakibine cevap verdi.

"Türkiye'de tek 4 yıldızlı ve en çok şampiyon olan kulüp" sözleriyle GS TV'den yayın yapıldı.

GS TV'den yapılan yayın sırasında Galatasaray'ın Türkiye'de ve Avrupa'da kazandığı kupalar hakkında bilgi verildi.

Ayrıca Galatasaray'ın tüm spor branşlarında kazandığı kupalara vurgu yapıldı.

"RAKİP TARAFTARLAR DA GELSİN"

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GS TV Spikeri Alican Baykın yayın sırasında "Diğer takım taraftarlarını da Galatasaray Müzesi'ne bekliyoruz. Sayamayacağız kadar kupa var. Sanırım diğerlerinin müzesinde bu kadar kupa yer almıyordur. En baştan başladık, hala bitiremedik." açıklamasını yaptı.


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