Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay yaratan cevap! Icardi ile Djiku arasında yaşanan pozisyonun artçıları sürüyor...

Galatasaray, sosyal medya hesabından Fenerbahçe - Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların forveti Icardi ile sarı-lacivertli defans oyuncusu Djiku arasında yaşanan ikili mücadelesinde Icardi’nin yerde kaldığı pozisyonu paylaştı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Tüm kamuoyunca penaltı olduğu kabul edilen bir pozisyonu yok saymanın, karşılığında manipüle edilmiş video görüntüleriyle elle oynama serzenişinde bulunmanın, zevksiz geçen derbide kaleyi bulan şutu olmamasına rağmen çeşitli çıkışlarla hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur. Rakip takımın yöneticilerinin yaptığı bu tür açıklamalar, futbola tutkuyla bağlı insanımızı manipüle ederek yanlışa yönlendirmek ve ülke futbolunu geriletmekten başka bir amaca da hizmet etmeyecektir. Saygılarımızla."

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMIŞTI: BU POZİSYONDAN MAĞDURİYET YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, derbideki Djiku - Icardi pozisyonu için, "Çok net değil mi, dün gece maçtan itibaren Türkiye şaşkınlık içerisinde izliyor. Konuyla uzaktan yakından ilgisi yok. Bu pozisyondan mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar. Hiçbir alakası olmayan bir pozisyonla penaltı pozisyonunu bir araya getirmeye çalışıyorlar. Biz yanlış bir şey mi izliyoruz? Şampiyonluğa etki eden pozisyon diyorlar, hangi maçı izlemişler çok merak ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.





