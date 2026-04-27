Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye son dakikada 2 gol! Zirve alev aldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde şampiyonluk yarışı, futbol tarihine geçecek bir derbiyle yeniden alevlendi. Galatasaray GAİN, sahasında ağırladığı lider Fenerbahçe arsaVev karşısında mucizevi bir geri dönüşe imza atarak rakibinin namağlup unvanını bitirdi.

KADIN FUTBOLUNDA DERBİ ÇILGINLIĞI! GALATASARAY’DAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında oynanan dev randevuda Fenerbahçe, karşılaşmayı uzun süre önde götürdü. Ancak Galatasaray, pes etmeyerek 89. ve 90. dakikalarda bulduğu arka arkaya gollerle sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Nefes kesen derbide gol perdesi 19. dakikada Galatasaraylı Jang Chang’ın vuruşuyla açılırken, Fenerbahçe bu gole 41. ve 46. dakikalarda sahneye çıkan Andrea Staskova’nın dublesiyle karşılık vererek üstünlüğü ele geçirdi. Maçın son anlarına kadar yenilgiyi kabul etmeyen sarı-kırmızılılar, 89. dakikada Oluwatosin Demehin ile beraberliği yakaladıktan hemen sonra, 90. dakikada Marie Manga’nın kaydettiği golle mucizevi bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı.

NAMAĞLUP LİDER DAĞILDI

Bu sonuçla birlikte ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, bu sezonki ilk mağlubiyetini ezeli rakibi karşısında aldı. Savunmasıyla dikkat çeken ve geride kalan 25 haftada kalesinde sadece 5 gol gören sarı-lacivertliler, Galatasaray karşısında tek maçta kalesinde 3 gol gördü.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞTI

Ligin bitimine sadece 4 hafta kala gelen bu kritik galibiyet, zirve hesaplarını değiştirdi. Galatasaray, bu zaferle lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4’e indirerek şampiyonluk umutlarını son düzlüğe taşıdı.