Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Benfica ile Orkun Kökçü pazarlığı başladı

Benfica’da hocası Bruno Lage ile sert bir tartışma yaşayan Orkun Kökçü, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklif sunduğu Orkun Kökçü için sarı-kırmızılıların bir adım önde olduğu öğrenildi.

GALATASARAYLI YÖNETİCİLERLE TEMAS KURDU

Portekiz'e transfer olduğu günden beri mutsuz olduğu öğrenilen Orkun Kökçü'nün Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşme sonrası mutlu olduğu ve Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe'den önce davranan sarı-kırmızılılar, Orkun Kökçü'yü neredeyse ikna etti.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Orkun Kökçü için minimum 40 milyon Euro bonservis talep eden Benfica, Galatasaray'ın elini kolunu bağlıyor. Öncelikle kiralama teklifi yapmayı düşünen sarı-kırmızılılar, şartlara bağlı satın alma opsiyonu önerisinde bulunacak. Benfica'nın bu teklifi kabul etmesi halinde Orkun Kökçü Galatasaray'a imzayı atacak.