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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Benfica ile Orkun Kökçü pazarlığı başladı

Galatasaray ile Fenerbahçe daha lig başlamadan yarış içine girdi. Benfica ile yollarını ayırmaya hazırlanan Orkun Kökçü için devrede olan iki İstanbul devinin teklif yaptığı fakat Galatasaray'ın bir adım önde olduğu ifade edildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Benfica ile Orkun Kökçü pazarlığı başladı
Emre Şen

Benfica’da hocası Bruno Lage ile sert bir tartışma yaşayan Orkun Kökçü, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklif sunduğu Orkun Kökçü için sarı-kırmızılıların bir adım önde olduğu öğrenildi.

GALATASARAYLI YÖNETİCİLERLE TEMAS KURDU

Galatasaray dan Fenerbahçe ye transfer çalımı! Benfica ile Orkun Kökçü pazarlığı başladı 1

Portekiz'e transfer olduğu günden beri mutsuz olduğu öğrenilen Orkun Kökçü'nün Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşme sonrası mutlu olduğu ve Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe'den önce davranan sarı-kırmızılılar, Orkun Kökçü'yü neredeyse ikna etti.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Galatasaray dan Fenerbahçe ye transfer çalımı! Benfica ile Orkun Kökçü pazarlığı başladı 2

Orkun Kökçü için minimum 40 milyon Euro bonservis talep eden Benfica, Galatasaray'ın elini kolunu bağlıyor. Öncelikle kiralama teklifi yapmayı düşünen sarı-kırmızılılar, şartlara bağlı satın alma opsiyonu önerisinde bulunacak. Benfica'nın bu teklifi kabul etmesi halinde Orkun Kökçü Galatasaray'a imzayı atacak.

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