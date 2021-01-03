Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Salih Uçan ve...

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, Salih Uçan ile yeni sözleşme konusunda görüşme gerçekleştirdiğini ancak bu görüşmenin olumsuz sonuçlandığını ifade etti.

Devre arası transfer döneminin başlamasına günler kala hareketli saatler yaşanıyor. Süper Lig'in devleri kadrolarını güçlendirmek için resmen harekete geçti.Antalyaspor maçında beklenmedik bir puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılı takım, ara transfer döneminde kadrosunda gözle görülür değişiklikler yaşayacak.Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden Galatasaraylı kurmaylar, kadroda düşünülmeyen bazı oyuncularla yolları ayıracak.

SALİH'TEN GALATASARAY'A OLUMLU DÖNÜŞ!

Salih Uçan da Galatasaray'ın teklifine olumlu yanıt verdi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Salih Uçan'ı devre arasında kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Alanyaspor ile görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE'YE BAKASETAS ÇALIMI!

Transfer piyasasının en gözde isimlerinden olan Aytemiz Alanyaspor'un Yunan yıldızı Bakasetas konusunda da flaş gelişmeler yaşanıyor.Fenerbahçe'nin geçtiğimiz transfer döneminde kadrosuna katmak için uğraş verdiği ve halen listesinde bulundurduğu Bakasetas için ezeli rakip Galatasaray'ın devreye girdiği belirtildi.Orta sahaya skorer bir oyuncu transfer etmek isteyen sarı-kırmızılı takımın Yunan futbolcu ile ciddi şekilde ilgilendiği ortaya çıktı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Beyaz TV'den Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Salih Uçan'ın yanı sıra Bakasetas için de Alanyaspor yöneticileri ile görüşme halinde.Sezon başında Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Anastasios Bakasetas için iki kulübün kısa süre içinde görüşmelerini sonlandırması bekleniyor.Alanyaspor'daki yükselen performansıyla Yunanistan Milli Takımı'na seçilen Bakasetas, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 15 maçta ağları 4 kez sarstı ve 2 de asist yaptı.Yunan yıldızın Transfermarkt'taki piyasa değeri 5 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Bakasetas ile Fenerbahçe de yakından ilgileniyor.