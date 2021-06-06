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Galatasaray'dan Fernandinho bombası!

06.06.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Manchester City’den ayrılan 36 yaşındaki Fernandinho için harekete geçti. City ile yollarını ayıran Brezilyalı oyuncuyla kurulan ilk temastan olumlu yanıt alındı. Kariyerine en az 2 yıl daha devam etmek isteyen Fernandinho City’deki performansıyla herkesi büyülemişti.

Galatasaray'dan Fernandinho bombası!

Galatasaray Manchester City'den ayrılan 36 yaşındaki Fernandinho için harekete geçti. City ile yollarını ayıran Brezilyalı oyuncuyla kurulan ilk temastan olumlu yanıt alındı. Kariyerine en az 2 yıl daha devam etmek isteyen Fernandinho City'deki performansıyla herkesi büyülemişti.

G.SARAY'A SICAK BAKIYOR

Bonservisinin elinde olması G.Saray'ın orta sahadaki bütün sorunlarını çözecek olması nedeniyle Sarı-Kırmızılılar Fernandinho'yu çok istiyor. Brezilyalı yıldız da bu teklife sıcak bakıyor.

ÖN SÖZLEŞME YAPILACAK

Kongre olmasına rağmen Florya'da yeni sezon planlamasına devam eden yönetim Fernandinho ile bir ön sözleşme yapıp yeni gelecek yönetime bırakmayı planlıyor.

FERNANDO'DAN BİLGİ ALDI

Galatasaray ve İstanbul hakkında Fernando'dan bilgi alan Fernandinho'nun Sarı-Kırmızılı kulübün teklifini bu nedenle ilk sıraya aldığı belirtildi. Galatasaray Brezilyalı yıldıza bonservis ödemeyecek.

53 KEZ BREZİLYA FORMASI GİYDİ

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Fernandinho, Yıldız oyuncu Brezilya Milli Takımı'nda 53 kez forma giydi. Bu maçlarda iki gol kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Daha çok genç.Türkiye’de parlar ve Avrupa’ya büyük paralara satılabilir.Allah sizi neylesin yaaaa.36 nedir arkadaş oldu olacak eyt bekleyenleri alın daha iyi olur
mahallede ki ferdi dayı diyor ki ben 37 yaşındayım beni alın para da istemem
cityden aldığımız Fernando içinde böyle soylenmisti adam 2 sene şampiyon yaptı bu takimi
Mmmmmm.. Mikemmmellll.. Süperrrr. Geleceği parlak bir futbolcu.. Süper
buna para vermek yazıktır paramıza

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