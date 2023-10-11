Galatasaray'dan Fernando Muslera kararı! Sezon sonunda imzalar atılacak

Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyordu. 37 yaşına gelen Muslera'nın yerine genç bir kaleciyi kaleye geçirmek isteyen sarı-kırmızılılar bu kararından vazgeçti.

MUSLERA KALMAK İSTİYOR

Kariyerinin bu döneminde başka bir takıma transfer olmak istemeyen ve futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen Muslera'nın sarı-kırmızılı takımda kalmak için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.

GALATASARAY KABUL ETTİ

Sarı-kırmızılı yönetim Muslera'dan gelen bu teklif sonrası kararını değiştirdi ve Uruguaylı kaleciye 2 yıllık sözleşme önermeye karar verdi. Muslera'nın bu teklifi kabul edeceği ve sezon sonunda imzaların atılacağı aktarıldı.

