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Galatasaray'dan Fernando Muslera kararı! Sezon sonunda imzalar atılacak

11.10.2023 10:32 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Muslera gelişmesi yaşanıyor. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek tecrübeli file bekçisi ile sezon sonunda yeni sözleşme yapılmasına karar verildi.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyordu. 37 yaşına gelen Muslera'nın yerine genç bir kaleciyi kaleye geçirmek isteyen sarı-kırmızılılar bu kararından vazgeçti.

MUSLERA KALMAK İSTİYOR

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Kariyerinin bu döneminde başka bir takıma transfer olmak istemeyen ve futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen Muslera'nın sarı-kırmızılı takımda kalmak için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.

GALATASARAY KABUL ETTİ

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Sarı-kırmızılı yönetim Muslera'dan gelen bu teklif sonrası kararını değiştirdi ve Uruguaylı kaleciye 2 yıllık sözleşme önermeye karar verdi. Muslera'nın bu teklifi kabul edeceği ve sezon sonunda imzaların atılacağı aktarıldı.

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