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Galatasaray'dan flaş açıklama: "Bu hainliktir"

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.06.2020 15:03 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Medipol Başakşehir maçı sonrası yayınlanan ve olay yaratan video hakkında suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray'dan flaş açıklama: "Bu hainliktir"

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı takımın Medipol Başakşehir ile oynadığı maçın ardından yayınlanan bir video ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Başarılarımızın FETÖ ile bağlantılı olarak elde edildiği algısı yaratılmak istenmiştir. Başarılarımız karalamak için yapılan bu tür benzetmeler, bazı çevrelerin, başarısızlıklarını örtbas etmek için başvurdukları haince bir yöntemdir." denildi.

Galatasaray Kulübü ayrıca olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunularak, hukuk ve ceza davaları açılmak üzere gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Süper Lig'in 29. haftasında M. Başakşehir ile oynadığımız maçın ardından FANATİK gazetesine ait internet sitesi, dün gece bir video yayınlamış ve bu videoda, kulübümüzün başarılarının FETÖ ile bağlantılı olarak elde edildiği algısı yaratılmak istenmiştir.

Asli görevi, olayları doğru ve tarafsız olarak haberleştirmek olan medya mensuplarının bu denli üzücü ve ahlaksızca yapmış oldukları yayın, büyük Galatasaray Camiasına ve 30 milyonu aşkın taraftarına, asla affedilemez ağır bir hakarettir. Kulübümüzün ve spor takımlarımızın elde ettiği başarıları karalamak için yapılan bu tür benzetmeler, bazı çevrelerin, başarısızlıklarını örtbas etmek için başvurdukları haince bir yöntemdir.

Bu bağlamda söz konusu yayını yapan kişi ve sorumluların tamamının gazete ile ilişkileri kesilinceye kadar FANATİK gazetesi ve internet sitesi çalışanlarının, Galatasaray Spor Kulübü'ne ait tüm tesislere girişi/etkinliklere katılımı yasaklanmış olup, olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunularak, hukuk ve ceza davaları açılmak üzere gerekli işlemler başlatılmıştır.

Ayrıca terör örgütünün bir nevi propagandası şeklindeki bu tür yayınlar, ülkemizin barış ve huzurunu tehlikeye atacak nitelikte olduğundan, yetkili ve sorumlu kamu otoritelerini de ilgililer hakkında işlem yapmak üzere göreve davet ediyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü'nü terör örgütüyle ilişkilendirmeye çalışan hadsizler bilmelidir ki Galatasaray, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin, temel değer ve ilkelerinin yılmaz bekçisi olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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