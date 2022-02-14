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Galatasaray'dan flaş Domenec Torrent kararı! Tamam mı, devam mı?

14.02.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Domenec Torrent, göreve getirildi. Torrent, sarı-kırmızılıların başında henüz galibiyetle tanışamazken, bu durum İspanyol teknik adamla yola devam edilip edilmeyeceği konusunu tartışmaya açtı. Galatasaray yönetimi, Torrent ile ilgili kararını verdi. İşte yönetimin merakla beklenen Torrent kararı!

Galatasaray'dan flaş Domenec Torrent kararı! Tamam mı, devam mı?

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, 29 puan ile tehlikeli bölgenin 3 puan üzerinde yer alıyor. Fatih Terim'in ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent de Galatasaray'a çare olmadı. Sarı-kırmızılılar, İspanyol teknik adamla çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Bu süreçte kaybedilen 13 puan ise 59 yaşındaki teknik adamın geleceğinin sorgulanmasına neden oldu.

YÖNETİM 'DEVAM' DEDİ

TRT Spor'un haberine göre Sarı-kırmızılı yönetim, Domenec Torrent ile yola devam kararı aldı. Şu anda yaşanacak teknik adam değişikliğinin takıma daha olumsuz yansıyacağı görüşünün hakim olduğu belirtildi. Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarının Torrent’in kaderi açısından önemli olduğu gelen haberler arasında.

FİKSTÜR ZORLU

Sarı-kırmızılıları, araya kadar 7 zorlu maç bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından Konya deplasmanına gidecek. Galatasaray, bu maçın ardından ise UEFA Avrupa Ligi'nde 10 Mart'ta son 16 turu ilk maçına çıkacak. Avrupa sınavından 3 gün sonra rakip, derbide Beşiktaş olacak. Galatasaray, derbi sonrasında 17 Mart’ta UEFA Avrupa Ligi rövanş maçını oynayacak. Sarı-kırmızılılar, milli maçlar için lige verilecek ara öncesindeki son maçında ise deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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