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Galatasaray'dan flaş karar! Selçuk İnan veda ediyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.09.2019 10:06 | Son Güncelleme

Transfer sezonu bitti, ancak Galatasaray'da planlamalar hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'dan flaş karar! Selçuk İnan veda ediyor

Sarı-Kırmızılılar hem ara transfer hem de sezon sonu kurgusunu şimdiden hazırlamaya çalışıyor. Özellikle sözleşmesi bitecek olan bazı isimlerle kesin olarak yolların ayrılması düşünülüyor.

Galatasaray başta Selçuk İnan olmak üzere altı futbolcusunun geleceği hakkında karar verdi. Aslan’da, Selçuk, Emre Taşdemir, Donk, Yunus Akgün, Nagatomo ve Mariano’nun kontratı sona erecek. Bu oyunculardan sadece Yunus ve Emre ile yola devam edilecek.

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Kiralık isimlerden Seri, Lemina ve Andone’ye de veda edilecek. Nzonzi’nin ise 1 yıl daha kiralanma opsiyonu bulunuyor.

SELÇUK İNAN KİMDİR?

Selçuk İnan, 10 Şubat 1985 tarihinde Karaağaç, İskenderun, Hatay'da dünyaya geldi. Futbol oynamaya 1999 senesinde Karaağaçspor'da başlayan İnan, sonraki sene Çanakkale Dardanelspor'a geçti.

İlk profesyonel sözleşmesini de Çanakkale Dardanelspor ile imzalayan İnan, 2002-06 arasında oynadığı bu takımda 76 maçta 6 gol attı. Ardından Manisaspor'a transfer oldu ve 75 maçta 11 gol buldu.

2008 senesinde Trabzonspor'da forma giyen Selçuk İnan, 93 maça çıktığı Karadeniz ekibinde 7 gol atabildi. 2011 senesinden Galatasaray'da imza atan Selçuk İnan sarı-kırmızılı forma altında birçok başarı yaşadı. Galatasaray formasıyla 321 maça çıkan Selçuk İnan 59 gol atıp 64 asist yaptı. Ayrıca başarılı futbolcu A Milli Futbol Takımı ile çıktığı 62 maçta 8 kez ağları sarstı.

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