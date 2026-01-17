SPOR

Galatasaray'dan Gaziantep FK maçı öncesi 3 isim için sakatlık açıklaması!

Süper Lig'de ikinci yarı 18. hafta mücadeleleri ile başlıyor. İkinci devrenin açılış maçlarından olan Galatasaray-Gaziantep FK maçı öncesi Sarı-Kırmızılılar sakatlıkları bulunan isimlerin son durumuna dair bir açıklama yayınladı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'de ikinci devrenin düdüğü bugün oynanacak maçlarla başlarken lider Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Karşılaşma öncesi son hazırlıklarını yapan Galatasaray, maç öncesi sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Gabriel Sara'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Wilfried Singo, tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan sahaya dönüş programı dahilinde salonda ve sahada çalıştı.

Son oynanan Fethiyespor maçında ağrı hissederek oyundan çıkan ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan tetkiklerinde sol arka adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Arda Ünyay’ın tedavisine başlanmıştır.

Fethiyespor maçı öncesindeki son antrenmanda ağrı hisseden Gabriel Sara’nın sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan tetkiklerinde sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

