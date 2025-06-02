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Galatasaray'dan gece yarısı Osimhen açıklaması! Fenerbahçe'ye gönderme...

Süper Lig'de 5. yıldızı takan Galatasaray'da sıra transfere gelirken Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı da en merak edilen konuların başında geliyor. Sarı-Kırmızılılar'da bununla ilgili konuşan İkinci Başkan Niyazi Yelkencioğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'dan gece yarısı Osimhen açıklaması! Fenerbahçe'ye gönderme...
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar birçok isimle temaslara şimdiden başlarken en merak edilen isimlerin başında ise şüphesiz Victor Osimhen geliyor.

Ligi gol kralı olarak tamamlayan yıldız oyuncu için taraftar yoğun bir baskı oluştururken yönetim de elinden geleni ardına koymuyor. Son olarak Arabistan'a gideceği konuşulan oyuncu için konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Niyazi Yelkencioğlu, Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.

"YAPI YAPI DEDİLER..."

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"Okul ve kulüp iç içe. Galatasaray'ın büyüklüğü okuldan da geliyor. 500 yıldan fazla süredir bir kültür var burada. Şampiyonluk öyle kolay olmuyor, sadece söylemekle de olmuyor. Yapı dediler, sonunda Galatasaray'da kurumsal bir yapı var. Okulu, geçmişi, tarihi var. Bunlar birleşince büyük Galatasaray meydana geliyor. Şampiyonluklar da buradan geliyor. Bu sene Türkiye'de ilk 25. şampiyonluk ve 5. yıldız, benim de yönetici olarak 3. yıldızım. Onun için de ayrıca çok gururluyum."

OSIMHEN AÇIKLAMASI

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"Öncelikle onun kararı, onun kararını bekliyoruz. Giderse maddiyat için gidecektir. Gönlü burada onu biliyoruz. Maddiyat da çok önemli, büyük rakamlar konuşuluyor. Göreceğiz, bekliyoruz."

"TÜM OYUNCULARI BAĞRINA BASIYORLAR"

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"Victor Osimhen kalırsa Galatasaray taraftarı yine bağrına basacaktır. Galatasaray taraftarı, tüm oyuncuları bağrına basıyor. Bizim oyuncularımızı giderken nasıl uğurluyoruz, başka yerlerde nasıl uğurluyorlar görüyoruz."

"G.SARAY'A YAKIŞIR ŞEKİLDE..."

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"Uğurlama demişken Dzeko ve Tadic'in ayrılması çok konuşuldu."

"Onun için bir şey söylemek istemiyorum ama biz elimizden geldiğince Galatasaray'a yakışır şekilde oyuncularımıza veda ediyoruz. Onlar da hiçbir zaman Galatasaray'ı unutmuyorlar. Eskiden bizde oynayan oyuncular sanki dün gitmiş gibi Florya'ya, Kemerburgaz'a geliyorlar. Seviyorlar, kopamıyorlar. Bu nedenden dolayı."

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transfer Süper Lig son dakika galatasaray Osimhen
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