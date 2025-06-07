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Galatasaray'dan gitti, futbolu unuttu! Marcao için sürpriz iddia: Geri dönüyor!

Galatasaray'dan 2022 yılında Sevilla'ya 13 milyon Euro bedelle transfer olan Marcao'nun İspanya kariyeri hiç de istediği gibi gitmemişti. Peş peşe yaşadığı sakatlıklar sonrası formdan iyice düşen Brezilyalı oyuncu yedek kulübesine hapsolmuştu. Önümüzdeki sezon da Sevilla'da düşünülmeyen Marcao için transfer kararı verildi.

Galatasaray'dan gitti, futbolu unuttu! Marcao için sürpriz iddia: Geri dönüyor!
Emre Şen
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sevilla
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LaLiga ekiplerinden Sevilla'nın formasını giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Marcao takımdan ayrılmaya karar verdi. Yaşadığı sakatlıkların ardından formdan düşen Marcao, İspanya'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

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2022 yılında Galatasaray'a 13 milyon Euro ödenerek büyük umutlarla Sevilla'ya transfer edilen Marcao, yaşadığı sakatlıkların ardından adeta futbola küsmüştü. Takımda varlığı bile unutulan Marcao, ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

ÜLKESİNE GERİ DÖNÜYOR

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Henüz 29 yaşında olan Marcao, kariyerinin geri kalan kısımlarında ilk 11 oynayabileceği bir takıma gitmek istediği için Brezilya'dan gelen teklifleri kabul etme kararı aldı. Kulüplerin anlaşması durumunda Marcao, ülkesine geri dönecek.

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