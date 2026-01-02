SPOR

Galatasaray'dan Gökmen Özdenak'a veda! Cenaze stadyuma getirildi

Burak Kavuncu

Televizyon ekranlarının tanınan yüzü ve Galatasaray'ın efsanelerinden olan Gökmen Özdenak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Sarı-kırmızılı ekip RAMS Park'ta efsanesi adına anma töreni düzenledi.

Futbolseverlerin Telegol programıyla tanıdığı ve profesyonel futbol kariyerinde 13 yıl Galatasaray forması giyen Gökmen Özdenak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Galatasaray Sor Kulübü ise bugün Özdenak adına anma töreni düzenledi.

ÖZBEK'TEN ÖZDENAK'A VEDA!

Galatasaray dan Gökmen Özdenak a veda! Cenaze stadyuma getirildi 1

Törende konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün burada kulübümüzün divan üyesi, kulübümüze yıllarca hizmet etmiş, değerli futbolcumuz Gökmen'in vefatı dolayısıyla bulunuyoruz.

Türk futboluna iz bırakmış, milli takıma defalarca hizmet etmiş, Galatasaray'ın simgesi haline gelmiş çok önemli bir futbolcumuzdu. Galatasaray'a büyük katkılar sağlamış bir kişiydi. Galatasaray'ın tarihi yazılırken, Gökmen'in çok özel bir sayfası olacak, orada yerini alacaktır." açıklamasında bulundu.

SON YOLCULUĞU ÖNCESİ STADA GETİRİLDİ...

Galatasaray dan Gökmen Özdenak a veda! Cenaze stadyuma getirildi 2

Futbol dünyasının önemli isimlerinden Gökmen Özdenak'ın cenazesi bugün Rams Park'a getirildi. Çok sayıda önemli ismin yer aldığı anma töreninde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk da yer aldı.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI GELMİŞTİ...

Galatasaray dan Gökmen Özdenak a veda! Cenaze stadyuma getirildi 3

Gökmen Özdenak'ın vefatıyla ilgili Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer verilmişti...

"Galatasaray’ın unutulmaz oyuncularından, spor yazarı, yorumcu, kulübümüzün 6225 sicil numaralı Divan üyesi Gökmen Özdenak’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Henüz 20 yaşındayken Galatasaray’da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formamızı giydi. Bu dönemde kazandığı 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası’na golleriyle önemli katkı verdi. Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak’ın kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak; Galatasaray armasını gururla taşıyan futbolcular olarak tarihe geçtiler. 1976’da Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı. Ay-yıldızlı formayı 14 kez sırtına geçiren Gökmen Özdenak, futbolculuk kariyerinden sonra uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yaptı. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

