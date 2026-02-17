Icardi'nin uykularını kaçıracak haber! Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Fenerbahçe'den...

Mauro Icardi'nin eski sevgilisi Wanda Nara'nın çalkantılı hayatı bitmek bilmiyor. Icardi ile ayrıldıktan sonra farklı isimlerle birlikteliği olduğu iddia edilen ünlü isim için flaş bir Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇELİ İSMİ KISA SÜREDE AÇIKLAYACAK...

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Wanda Nara'nın Fenerbahçe'de forma giyen bir futbolcuyla ilişki yaşadığı öne sürüldü. İddiaya göre Nara'nın kısa süre içinde birlikte olduğu ismi kamuoyuna açıklayacağı konuşuluyor.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞTU!

Haberin detaylarında herhangi bir futbolcunun ismi verilmezken, Nara'nın, bu kez rotasını Türkiye'ye çevirdiği iddiaları sosyal medyada da geniş yankı buldu.

GANTE AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI...

Gante, Wanda Nara ile ilişkilerini noktalamalarının ardından olay itiraflarda bulundu. Rapçi, Wanda ile ayrılıklarını “Yaşam tarzındaki küçük sorunlar ve sürprizler beklediğim gibi gitmedi” sözleriyle açıkladı.