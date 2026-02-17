SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Icardi'nin uykularını kaçıracak haber! Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Fenerbahçe'den...

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile ilgili gündeme bomba gibi bir düştü. Arjantinli yıldızdan ayrıldıktan sonra rapçi Gante ile aşk yaşadığı iddia edilen Wanda Nara yeni rotası ise sürpriz bir Fenerbahçeli olduğu belirtildi...

Icardi'nin uykularını kaçıracak haber! Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Fenerbahçe'den...
Burak Kavuncu

Mauro Icardi'nin eski sevgilisi Wanda Nara'nın çalkantılı hayatı bitmek bilmiyor. Icardi ile ayrıldıktan sonra farklı isimlerle birlikteliği olduğu iddia edilen ünlü isim için flaş bir Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı.

Mynet Anket Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadele! Sizce bu akşamki Galatasaray-Juventus maçı nasıl sonuçlanır?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadele! Sizce bu akşamki Galatasaray-Juventus maçı nasıl sonuçlanır?
Galatasaray kazanır!
Juventus maçı alır.
Berabere biter.
Bu anket 3 saat 51 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

FENERBAHÇELİ İSMİ KISA SÜREDE AÇIKLAYACAK...

Icardi nin uykularını kaçıracak haber! Wanda Nara nın yeni sevgilisi Fenerbahçe den... 1

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Wanda Nara'nın Fenerbahçe'de forma giyen bir futbolcuyla ilişki yaşadığı öne sürüldü. İddiaya göre Nara'nın kısa süre içinde birlikte olduğu ismi kamuoyuna açıklayacağı konuşuluyor.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞTU!

Icardi nin uykularını kaçıracak haber! Wanda Nara nın yeni sevgilisi Fenerbahçe den... 2

Haberin detaylarında herhangi bir futbolcunun ismi verilmezken, Nara'nın, bu kez rotasını Türkiye'ye çevirdiği iddiaları sosyal medyada da geniş yankı buldu.

İlginizi Çekebilir

Fatih Terim'den Galatasaray-Juventus maçına özel analiz! "Türkiye'nin en iyisi o"

Fatih Terim'den Galatasaray-Juventus maçına özel analiz! "Türkiye'nin en iyisi o"

 Juventus öncesi Osimhen’den olay çıkış: “Köpek muamelesi gördüm"

Juventus öncesi Osimhen’den olay çıkış: “Köpek muamelesi gördüm"

 Vıtor Pereira'dan Fenerbahçe'ye özel plan! İşte Tedesco'nun karşı hamlesi

Vıtor Pereira'dan Fenerbahçe'ye özel plan! İşte Tedesco'nun karşı hamlesi

 Mourinho yine rahat durmadı! F.Bahçe'ye gönderme...

Mourinho yine rahat durmadı! F.Bahçe'ye gönderme...

 Gabriel Sara’dan Erdoğan itirafı! O anları viral olmuştu

Gabriel Sara’dan Erdoğan itirafı! O anları viral olmuştu

 Çağrı Balta yetmedi! F.Bahçe’den G.Saray’a bir hamle daha...

Çağrı Balta yetmedi! F.Bahçe’den G.Saray’a bir hamle daha...

GANTE AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI...

Icardi nin uykularını kaçıracak haber! Wanda Nara nın yeni sevgilisi Fenerbahçe den... 3

Gante, Wanda Nara ile ilişkilerini noktalamalarının ardından olay itiraflarda bulundu. Rapçi, Wanda ile ayrılıklarını “Yaşam tarzındaki küçük sorunlar ve sürprizler beklediğim gibi gitmedi” sözleriyle açıkladı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45
Galatasaray Galatasaray
-
Juventus Juventus

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Andre Onana performansıyla tartışılıyorAndre Onana performansıyla tartışılıyor
Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının hakemi açıklandı!Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının hakemi açıklandı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı gözaltında!

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı gözaltında!

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.