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Galatasaray'dan gönderilmişti... Mbaye Diagne yeniden Türkiye'ye dönüyor! Hem de Süper Lig devine...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.08.2024 18:36
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Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'te top koşturan Mbaye Diagne, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Golcü oyuncu için Karadeniz ekibi Trabzonspor devreye girerken ilk temasın gerçekleştiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan gönderilmişti... Mbaye Diagne yeniden Türkiye'ye dönüyor! Hem de Süper Lig devine...

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük takımlarında forma giyen Mbaye Diagne için transfer iddiaları gündemde.

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Neom SC'de top koşturan Mbaye Diagne burada aradığını bulamazken, yeniden Süper Lig'e oldukça yakın.

ARAP BASINI DUYURDU

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Ülkemizde forma giydiği dönemde değişik tarzı ve sempatikliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mbaye Diagne, yeniden ülkemize dönüyor. Suudi Arabistan medyasında yer alan habere göre; Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, kısa bir süre önce Al-Qadsiah'a transfer olan Mbaye Dİagne'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

ONUACHU OLMAZSA, DIAGNE GELİYOR

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Henüz Suudi Arabistan ekibiyle 1 kez görüştüğü açıklanan Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon performansıyla göz dolduran Paul Onuachu transferinde bu hafta sonu mutlu sona ulaşamadığı takdirde Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmak için mesaisini sıklaştırmaya başlayacak.

76 GOL, 13 ASİST

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Süper Lig'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük formaları ile mücadele eden Mbaye Diagne, bu 3 takım ile 111 mücadeleye çıkmıştı. 33 yaşındaki yıldız santrfor, bu mücadelelerde 76 gol ve 13 asist üretmeyi başarmıştı.

1.91 boyundaki Mbaye Diagne, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda Galatasaray formasıyla gol krallığı tacını takmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor diagne galatasaray
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