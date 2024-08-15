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Galatasaray'dan "Icardi, kulübe ihtarname gönderdi" iddiasına yanıt geldi! "Mesaj geldi fakat ihtarname değil"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.08.2024 17:22
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Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Icardi'nin kulübe ihtar çektiği iddiası hakkında da konuşan Eray Yazgan, "Bize, 22 Ağustos'a kadar şöyle bir ödemeniz var diye bir anımsatma mesajı geldi." dedi.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, takımın genel durumu hakkında konuştu ve açıklamalarda bulundu.

"BİZE BİR ÖDEMENİZ VAR DİYE ANIMSATMA MESAJI GELDİ"

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"Geçen hafta Hatay maçı günü bu iddia ortaya atıldı. Mauro Icardi, dünyada çok önemli bir marka. Çok ciddi bir şirket aynı zamanda. Muhasebecisi var, avukatı var, menejarleri var. Onların çok ciddi görevleri var. Bunların arasında günü gelen ödemeyi muhattabına anımsatmak var. Bize, 22 Ağustos'a kadar şöyle bir ödemeniz var diye bir anımsatma mesajı geldi. Nitekim, herkesin bildiği gibi Avrupa'ya giden takımlar senede 4 kez borçsuzluk kağıdı alıyorlar. 30 Haziran'da biz geçtik bunu. Eğer böyle bir borç olsa, bunu geçebilir miyiz? O bir anımsatma, 22 Ağustos'a kadar ödemesi yapılacak. Bugün itibariyle öyle bir problem yok."

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

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"Kerem, geçen hafta kadrodaydı. Girdikten sonra ne kadar katkı sağladını gördük. Hem oyuncunun hem bizim tatmin olacağı, mutlu olacağı bir ortam olması lazım. Kerem bizim kardeşimiz, evladımız, kaptanımız. Bu insanların da kabul edebileceğiz, onların da tatmin olacağı, kulübün de tatmin olacağı gelişmeler olmalı ki biz de oyuncu da kabul etsin ve önümüze bakalım ve bahsettiğiniz transfer süreçleri neticelensin."

ZAHA'NIN DURUMU

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"Zaha'nın bir transfer süreci var. Hocayla görüştüğünde bu haftayı da dinlenerek geçirmesini doğru buldu hocamız. Bu şekilde ilerliyoruz. Onun dışında tam takımız. Keyifle gideceğiz ve dilerim galibiyetle döneceğiz. Bizi üzen küçük bir şey oldu. Umarım bu bir alışkanlık haline gelmez. Deplasman tribünü için 1800 TL civarı gibi bir ücret belirlemişler deplasman tribünü için. TFF'nin aldığı ve uzun yıllardır devam eden bir kural var, normal bilet fiyatının yüzde 30'undan daha fazla olamıyor deplasman tribünü bilet fiyatları. Bundan sonraki süreçte buna özen gösterirlerse biz çok memnun oluruz. Diğer kulüplerin de benzer beklentileri olduğunu düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray icardi
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