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Galatasaray'dan Icardi'nin ardından bir transfer daha! Golcü oyuncu, sözleşmesini feshedip geliyor...

13.07.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Golcü transferi için düğmeye basan Galatasaray'da Icardi'nin yedeği olabilecek isimler üzerinde çalışmalar yapılmaya başlamıştı. Geçen sezon Yunanistan'da gol kralı olan Bakambu için girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılılar oyuncu ile anlaşma sağladı.

Al-Nassr'ın bedelsiz göndermeye hazır olduğu Cedric Bakambu ile Galatasaray el sıkıştı. Geçtiğimiz sezonu Olympiakos'ta kiralık olarak geçiren Bakambu, Al Nassr'a geri dönmüştü. Yapılan transferlerin ardından kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncunun sözleşmesi resmen feshediliyor.

ICARDI'NİN YEDEĞİ OLACAK

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Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray, Icardi'yi yedekleyebilecek bir isim üzerinde çalışma yapıyordu. Cedric Bakambu'nun bonservisinin olmaması sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi ve anlaşma sağlandı.

1.5 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET

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Büyük bir aksilik olmaması halinde Cedric Bakambu, Galatasaray'dan yıllık 1.5 milyon Euro yıllık ücret alacak.


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