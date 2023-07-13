Galatasaray'dan Icardi'nin ardından bir transfer daha! Golcü oyuncu, sözleşmesini feshedip geliyor...

Al-Nassr'ın bedelsiz göndermeye hazır olduğu Cedric Bakambu ile Galatasaray el sıkıştı. Geçtiğimiz sezonu Olympiakos'ta kiralık olarak geçiren Bakambu, Al Nassr'a geri dönmüştü. Yapılan transferlerin ardından kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncunun sözleşmesi resmen feshediliyor.

ICARDI'NİN YEDEĞİ OLACAK

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray, Icardi'yi yedekleyebilecek bir isim üzerinde çalışma yapıyordu. Cedric Bakambu'nun bonservisinin olmaması sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi ve anlaşma sağlandı.

1.5 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET

Büyük bir aksilik olmaması halinde Cedric Bakambu, Galatasaray'dan yıllık 1.5 milyon Euro yıllık ücret alacak.



