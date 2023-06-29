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Galatasaray'dan iki bomba birden! Marsilya izin verirse peş peşe açıklayacaklar

29.06.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da iki bomba birden patlayabilir. Marsilya'dan Cengiz Ünder ve Alexis Sanchez'i gündemine alan sarı-kırmızılılar oyuncuların menajeriyle iletişime geçti.

Galatasaray'dan iki bomba birden! Marsilya izin verirse peş peşe açıklayacaklar

Galatasaray yönetimi önümüzdeki sezon için büyük oynuyor. Cengiz Ünder ve Alexis'i aynı anda kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılılar şimdiden harekete geçti.

MENAJERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

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Cengiz ve Alexis'in menajerleriyle görüşme sağlayan Galatasaray yönetimi olumlu cevap aldı. Özellikle Alexis'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

CENGİZ GELMEYE SICAK

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Cengiz Ünder'i 1 yıllığına kiralamak isteyen Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncunun menajeri aracılığı ile oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Marsilya'nın bu transferleri onaylaması halinda sarı-kırmızılılar iki bombayı aynı anda patlatacak.


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