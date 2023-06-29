Galatasaray'dan iki bomba birden! Marsilya izin verirse peş peşe açıklayacaklar

Galatasaray yönetimi önümüzdeki sezon için büyük oynuyor. Cengiz Ünder ve Alexis'i aynı anda kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılılar şimdiden harekete geçti.

MENAJERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Cengiz ve Alexis'in menajerleriyle görüşme sağlayan Galatasaray yönetimi olumlu cevap aldı. Özellikle Alexis'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

CENGİZ GELMEYE SICAK

Cengiz Ünder'i 1 yıllığına kiralamak isteyen Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncunun menajeri aracılığı ile oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Marsilya'nın bu transferleri onaylaması halinda sarı-kırmızılılar iki bombayı aynı anda patlatacak.



