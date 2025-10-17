SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan ikinci Napoli seferi! Devre arasında İtalyanların kalbi geliyor... İşte Sarı-Kırmızılılar'ın yeni orta sahası

Galatasaray, ara transferde orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, yalnızca Hakan Çalhanoğlu değil, Napoli’nin yıldızı Zambo Anguissa’yı da gündemine aldı. 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu için nabız yoklayan Cim Bom, Okan Buruk’un isteği doğrultusunda orta sahaya güçlü bir takviye yapmaya kararlı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan ikinci Napoli seferi! Devre arasında İtalyanların kalbi geliyor... İşte Sarı-Kırmızılılar'ın yeni orta sahası
Berker İşleyen
Andre-Frank Anguissa

Andre-Frank Anguissa

KMR Kamerun
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Napoli
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, ara transfer dönemi yaklaşırken orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalara hız verdi. Yönetim, bu bölgeye takviye yapmakta kararlı ve gündemde yalnızca Hakan Çalhanoğlu yok. Sarı-Kırmızılılar, İtalya’da forma giyen diğer yıldızlarla da temasta.

İKİNCİ NAPOLI SEFERİ

Galatasaray dan ikinci Napoli seferi! Devre arasında İtalyanların kalbi geliyor... İşte Sarı-Kırmızılılar ın yeni orta sahası 1

Yaz döneminde Napoli’den Victor Osimhen’i 75 milyon Euro bedelle kadrosuna katan Galatasaray, şimdi de aynı takımdan Zambo Anguissa için nabız yokluyor.

29 yaşındaki Kamerunlu yıldız hem defansif hem de merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro civarında.

OKAN BURUK İSTİYOR

Galatasaray dan ikinci Napoli seferi! Devre arasında İtalyanların kalbi geliyor... İşte Sarı-Kırmızılılar ın yeni orta sahası 2

Son haftalarda Torreira, Lemina ve İlkay üçlüsünü merkezde kullanan Okan Buruk, rotasyonda yer alan Sara’ya ek olarak fizik gücü yüksek bir ismi daha kadroya dahil etmek istiyor.

Hem Hakan Çalhanoğlu hem de Zambo Anguissa için önümüzdeki dönemde girişimlerin yoğunlaşması bekleniyor.

17 Ekim 2025
17 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

ANGUISSA’NIN PERFORMANSI

Galatasaray dan ikinci Napoli seferi! Devre arasında İtalyanların kalbi geliyor... İşte Sarı-Kırmızılılar ın yeni orta sahası 3

Napoli formasıyla 4 sezonda 161 maça çıkan Anguissa, bu süreçte 13 gol atarken 20 asistlik katkı sağladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başakşehir'den Mbappe'ye mesaj! Herkes onu konuşuyorBaşakşehir'den Mbappe'ye mesaj! Herkes onu konuşuyor
Fenerbahçe'de kabus sona erdi!Fenerbahçe'de kabus sona erdi!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray napoli Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.