Galatasaray'dan ikinci Napoli seferi! Devre arasında İtalyanların kalbi geliyor... İşte Sarı-Kırmızılılar'ın yeni orta sahası

Galatasaray, ara transfer dönemi yaklaşırken orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalara hız verdi. Yönetim, bu bölgeye takviye yapmakta kararlı ve gündemde yalnızca Hakan Çalhanoğlu yok. Sarı-Kırmızılılar, İtalya’da forma giyen diğer yıldızlarla da temasta.

İKİNCİ NAPOLI SEFERİ

Yaz döneminde Napoli’den Victor Osimhen’i 75 milyon Euro bedelle kadrosuna katan Galatasaray, şimdi de aynı takımdan Zambo Anguissa için nabız yokluyor.

29 yaşındaki Kamerunlu yıldız hem defansif hem de merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro civarında.

OKAN BURUK İSTİYOR

Son haftalarda Torreira, Lemina ve İlkay üçlüsünü merkezde kullanan Okan Buruk, rotasyonda yer alan Sara’ya ek olarak fizik gücü yüksek bir ismi daha kadroya dahil etmek istiyor.

Hem Hakan Çalhanoğlu hem de Zambo Anguissa için önümüzdeki dönemde girişimlerin yoğunlaşması bekleniyor.

ANGUISSA’NIN PERFORMANSI

Napoli formasıyla 4 sezonda 161 maça çıkan Anguissa, bu süreçte 13 gol atarken 20 asistlik katkı sağladı.