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Galatasaray'dan ilginç paylaşım! Rize'ye ilginç gönderme...

27.02.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor karşısında 4-2'lik galibiyet alan Galatasaray'da maç sonunda ilginç bir paylaşım yapıldı. Resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderi kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Galatasaray'dan ilginç paylaşım! Rize'ye ilginç gönderme...

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etmesinin ardından sosyal medya adeta yıkılıyor. Galatasaraylı taraftarlar Çaykur Rizespor'a göndermelerde bulunuyor. Özellikle Gedson Fernandes'in Instagram hesabına yorum yağmurunda bulunan sarı-kırmızılı taraftarları ateşleyecek bir paylaşım daha geldi.

"ÇAYINIZI KAÇ ŞEKERLİ ALIRSINIZ?"

Galatasaray resmi Twitter hesabı yaptığı paylaşımda Çaykur Rizespor maçının skoruna gönderme yaparak, "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız? Admin:4'' paylaşımında bulundu. Bu gönderi kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

cayy

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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