Galatasaray'dan ilginç paylaşım! Rize'ye ilginç gönderme...

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etmesinin ardından sosyal medya adeta yıkılıyor. Galatasaraylı taraftarlar Çaykur Rizespor'a göndermelerde bulunuyor. Özellikle Gedson Fernandes'in Instagram hesabına yorum yağmurunda bulunan sarı-kırmızılı taraftarları ateşleyecek bir paylaşım daha geldi.

"ÇAYINIZI KAÇ ŞEKERLİ ALIRSINIZ?"

Galatasaray resmi Twitter hesabı yaptığı paylaşımda Çaykur Rizespor maçının skoruna gönderme yaparak, "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız? Admin:4'' paylaşımında bulundu. Bu gönderi kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.



