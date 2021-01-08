Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!

Galatasaray, Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız futbolcu için iki farklı teklif paketi hazırladı. Bunlardan ilki, Diagne, Emre Akbaba artı 2 milyon euro. Öncelikle bu teklif üzerinden bir görüşme gerçekleşti.Ardından Galatasaray, Diagne artı Luyindama önerisiyle Başakşehir'in kapısını çaldı. Başkan Göksel Gümüşdağ ve kurmaylarının, bu ikinci teklife daha olumlu yaklaştığı öğrenildi.

İRFAN CAN İLE ANLAŞMA TAMAM!

İki kulüp arasındaki görüşmelerin, bir anlaşma zemini üzerinde devam ettiği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.Bunun en önemli sebeplerinden biri ise İrfan Can'ın Galatasaray'la anlaşmış olması. Terim'in planlarında önemli bir yer tutan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, aynı zamanda Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'la da yakın arkadaş. İrfan'ın hem bu isimlerle birlikte oynamak istediği hem kariyerini Fatih Terim yönetiminde bir üst seviyeye çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

FLAŞ PAYLAŞIM

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