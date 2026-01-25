Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya tarihi transfer çalımı!

Noa Lang hamlesiyle ses getiren Galatasaray, ikinci bombayı Yaser Asprilla ile patlattı. Dün gece İstanbul'a gelen 22 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın transfer hikayesinde Jose Mourinho detayı dikkat çekti.

BENFICA 27.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ!

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, Asprilla için Girona'nın kapısını çok daha yüksek bir teklifle çaldı. Portekiz ekibi, 2.5 milyon Euro kiralama ve 25 milyon Euro satın alma opsiyonu olmak üzere toplam 27.5 milyon Euro'luk bir paket sundu.

KULÜBÜ "BENFICA" DEDİ, OYUNCU "GALATASARAY"

Girona yönetimi Benfica'nın bu cazip teklifini kabul edip Portekiz ekibiyle el sıkıştı. Ancak tam bu noktada Yaser Asprilla devreye girdi. Genç yıldız, kulübüne rest çekerek, "Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum" dedi. Oyuncunun bu kararlı duruşu, ibreyi Sarı-Kırmızılılara çevirdi ve transfer Galatasaray lehine sonuçlandı.

OKAN BURUK'UN PLANI: YENİ 10 NUMARA

Galatasaray teknik heyetinin, sağ ve sol kanatta da oynayabilen Asprilla'yı öncelikli olarak 10 numara pozisyonunda düşündüğü belirtildi. Anlaşmadaki zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesi için oyuncunun 20 maçta forma giymesi gerekiyor.