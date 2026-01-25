SPOR

Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya tarihi transfer çalımı!

Galatasaray, ara transferde gövde gösterisi yapıyor! Noa Lang'dan sonra Yaser Asprilla'yı da İstanbul'a indiren Sarı-Kırmızılıların, bu transferde Portekiz devi Benfica'ya ve Jose Mourinho'ya attığı "yılın çalımı" ortaya çıktı. Benfica'nın teklifini kabul eden Girona'ya rağmen oyuncunun "Galatasaray" ısrarı işi bitirdi.

Emre Şen

Noa Lang hamlesiyle ses getiren Galatasaray, ikinci bombayı Yaser Asprilla ile patlattı. Dün gece İstanbul'a gelen 22 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın transfer hikayesinde Jose Mourinho detayı dikkat çekti.

BENFICA 27.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ!

Galatasaray dan Jose Mourinho ya tarihi transfer çalımı! 1

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, Asprilla için Girona'nın kapısını çok daha yüksek bir teklifle çaldı. Portekiz ekibi, 2.5 milyon Euro kiralama ve 25 milyon Euro satın alma opsiyonu olmak üzere toplam 27.5 milyon Euro'luk bir paket sundu.

KULÜBÜ "BENFICA" DEDİ, OYUNCU "GALATASARAY"

Galatasaray dan Jose Mourinho ya tarihi transfer çalımı! 2

Girona yönetimi Benfica'nın bu cazip teklifini kabul edip Portekiz ekibiyle el sıkıştı. Ancak tam bu noktada Yaser Asprilla devreye girdi. Genç yıldız, kulübüne rest çekerek, "Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum" dedi. Oyuncunun bu kararlı duruşu, ibreyi Sarı-Kırmızılılara çevirdi ve transfer Galatasaray lehine sonuçlandı.

OKAN BURUK'UN PLANI: YENİ 10 NUMARA

Galatasaray teknik heyetinin, sağ ve sol kanatta da oynayabilen Asprilla'yı öncelikli olarak 10 numara pozisyonunda düşündüğü belirtildi. Anlaşmadaki zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesi için oyuncunun 20 maçta forma giymesi gerekiyor.

