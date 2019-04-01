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Galatasaray'dan kayyum açıklaması geldi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.04.2019 19:53 | Son Güncelleme

Galatasaray, ibrasızlık kararı sonrasında kulübe kayyum atanacağı iddiaları üzerine bir açıklama yayınladı ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını duyurdu.

Galatasaray'dan kayyum açıklaması geldi!

Galatasaray, Kamuyo Aydınlatma Platformu'na gönderdiği bildiri ile kulübe kayyum atanacağı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Şirketimiz hakim ortağı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 23.03.2019 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında bilindiği üzere mevcut Dernek yönetimi, mali yönden ibra edilmiş ve fakat idari yönden ibra edilmemiştir.

Dernek Yönetiminin idari yönden ibra edilmemiş olmasına dayandırılarak çeşitli mecralarda kayyum atanması ve benzeri gibi, asılsız, yalan, yanlış, yanıltıcı bilgiler verildiği, söylentiler çıkarıldığı ve yorumlar yapıldığı gözlenmektedir.

Söz konusu bilgi, yorum ve söylentilere itibar edilmeyerek şirketimiz tarafından yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerektiği, yönetimimizin tüm kurulları ile birlikte görevinin başında olduğu, şirketimizin işleyişine ve faaliyetlerine olağan şekilde devam etttiği, yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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kayumcu cinconlar ansızın bir gece kayum gelebilir
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