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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme! Görenlere 'yok artık' dedirtti

13.05.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray, yeni sezon için de kolları erkenden sıvarken Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında bulunan isimlerden Kerem Aktrükoğlu ile geçtiğimiz günlerde yeni sözleşme konusunda mutabakat sağlanmıştı. Aktürkoğlu'nun Sarı-Kırmızılılar ile olan yeni sözleşmesinin detayları ortaya çıkarken, sözleşmeye koyulan bazı maddeler herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme! Görenlere 'yok artık' dedirtti
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon taraftarlarına şampiyonluk kupasını hediye etmek isteyen ve kalan haftalarda kayıp yaşamak istemeyen Galatasaray yeni sezon için de çalışmalarını hızlandırmış durumda. Sarı-Kırmızılılar yapacağı yeni takviyelerin yanı sıra, hali hazırda kadroda bulunan bazı isimlerin sözleşmesinde revizyona gitmeye hazırlanırken, yıldız isim Kerem Aktürkoğlu için de yeni bir gelişme yaşandı.

Oyuncunun menajeri Erkut Söğüt Amerika'dan gelerek sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalarken, Yeni sözleşmeye göre oyuncunun maaşı 3 katına çıkarken Kerem takımın en çok kazanan yerli oyuncusu oldu.

KEREM'E ASTRONOMİK ZAM

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Fanatik'in haberine göre; Eski sözleşmesine göre bu sezon 9.5 milyon TL kazanacak Kerem'e astronomik bir zam yapıldı. Bu sezon 20 milyon TL garanti para kazanacak Kerem kolay bonuslarla birlikte 30 milyon TL alacak. Kerem'in senelik kazanacağı rakam gelecek sezonlarda 40 milyon TL'ye kadar yükselecek.

KEREM'İN YENİ SÖZLEŞME MADDELERİ

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-Garanti maaş 9 milyon'dan 20 milyon TL çıktı.
-Bu sezon bonuslarla: 30 milyon TL (Kolay bonus)
-En fazla kazanan yerli oyuncu oldu
-15 milyon EURO serbest kalma bedeli kaldırıldı
-Sözleşmede serbest kalma bedeli bulunmuyor
-Gelecek yıllarda senelik maaşı 40 milyon TL'ye kadar çıkacak

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 10 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.

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