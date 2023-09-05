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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Zaha'nın kavga ettiği iddiasına sert yalanlama!

05.09.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile Zaha'nın kavga ettiği iddiasını sert bir dille yalanladı. Hukuki sürecin başlatıldığını açıklayan sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira ile ilgili çıkan dedikoduyu da yalanlamış oldu.

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Kulübü, Kerem Aktürkoğlu ile Wilfired Zaha'nın kavga ettiği, Sergio Oliveira'nın iste takımda problem yarattı yönündeki iddialar üzerine hukuki sürecin başlatıldığını resmen açıkladı. Ayrıca Galatasaray'ın açıklamasında, Beyaz TV'nin sarı-kırmızılı tüm organizasyonlara girişinin yasaklandığı vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

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Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Kerem Aktürkoğlu ile Zaha'nın kavga ettiğini ve Kerem Aktürkoğlu'nun hırpalandığını duyduğunu iddia etmişti.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Galatasaray Spor Kulübü'ne mesnetsizce saldırmayı alışkanlık haline getiren medya şovmeni Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'deki 4 Eylül 2023 tarihli "Derin Futbol" programında başta kaptanımız olmak üzere sporcularımızı hedef alan sözleri üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

Bahsi geçen şahıs, ilgili program yöneticisi ve Kanal yönetimiyle ilgili hukuki süreç başlatılmış, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde gerekli şikayetler yapılmıştır. Beyaz TV kanalının Galatasaray Spor Kulübü'nün gerçekleştireceği tüm organizasyonlara girişleri yasaklanmıştır."

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