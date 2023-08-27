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  4. Galatasaray'dan kiralık gitmişti! Taylan Antalyalı gözyaşlarıyla hastaneye kaldırıldı... Kırık şüphesi var!

Galatasaray'dan kiralık gitmişti! Taylan Antalyalı gözyaşlarıyla hastaneye kaldırıldı... Kırık şüphesi var!

27.08.2023 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in çiçeği burnunda ekiplerinden Samsunspor'un Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı Kayserispor karşısında oynanan mücadelede sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli oyuncuda kırık şüphesi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Taylan Antalyalı

Taylan Antalyalı

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Yılport Samsunspor
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında ligin yeni ekiplerinden Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

ACILAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

ŞLKLŞK

Mücadelenin son bölümüne girilirken, 75. dakikada Samsunspor'un Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı talihsiz bir sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadele sonrası acılar içinde yere yığılan Antalyalı gözyaşları içinde sahayı terk ederken apar topar hastaneye kaldırıldı.

KIRIK ŞÜPHESİ VAR!

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Beinsports'un haberine göre; Kayserispor-Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Taylan Antalyalı'nın ayağında kırık şüphesi bulunduğu belirtildi.

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