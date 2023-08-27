Galatasaray'dan kiralık gitmişti! Taylan Antalyalı gözyaşlarıyla hastaneye kaldırıldı... Kırık şüphesi var!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında ligin yeni ekiplerinden Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin son bölümüne girilirken, 75. dakikada Samsunspor'un Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı talihsiz bir sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadele sonrası acılar içinde yere yığılan Antalyalı gözyaşları içinde sahayı terk ederken apar topar hastaneye kaldırıldı.
Beinsports'un haberine göre; Kayserispor-Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Taylan Antalyalı'nın ayağında kırık şüphesi bulunduğu belirtildi.