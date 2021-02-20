Galatasaray'dan kırmızı kart paylaşımı

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadeledeki bir pozisyonda sarı-kırmızılı takım kırmızı kart bekledi.
Pozisyonun ardından Galatasaray Twitter hesabından Diagne'nin gördüğü kırmızı kartı hatırlatarak, "Diagne'nin Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart pozisyonuna benzer pozisyonda, Babacaar'ın oyuncumuz Luyindama'ya darbesi sonucu Babacar sarı kart görüyor. Kaşı açılan Luyindama karşılaşmaya bandajla devam ediyor" şeklinde bir paylaşım yaptı.
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