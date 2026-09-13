Galatasaray'dan Kocaelispor'a protokol şoku! Dev maç öncesi kriz patlak verdi

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri öncesinde, yeşil sahalardan ziyade kulüp idarecileri arasındaki gerginlik gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanacak kritik maç öncesinde protokol tribünü krizi yaşanıyor.

KOCAELİSPOR YÖNETİMİNE PROTOKOL ENGELİ

Gazeteci Erdem Açıkgöz'ün paylaştığı özel habere göre; Galatasaray yönetimi, bu akşamki mücadele için Kocaelisporlu yöneticileri protokole davet etmedi. İki kulüp arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olan bu karar, spor kamuoyunda ve sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

MAÇ SAATİ YAKLAŞIRKEN TANSİYON YÜKSELDİ

Sarı-kırmızılı yönetimin aldığı bu şok kararın arka planında ne olduğu henüz resmiyet kazanmazken, başlama düdüğüne kısa bir süre kala yaşanan bu gelişme maç öncesi tansiyonu iyice yükseltti. Konuyla ilgili hem Galatasaray hem de Kocaelispor cephesinden yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.