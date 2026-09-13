SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan Kocaelispor'a protokol şoku! Dev maç öncesi kriz patlak verdi

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray - Kocaelispor mücadelesi öncesinde saha dışında beklenmedik bir kriz patlak verdi. Sarı-kırmızılı kulübün, konuk ekip Kocaelispor yöneticilerini maç için protokol tribününe davet etmediği öne sürüldü.

Galatasaray'dan Kocaelispor'a protokol şoku! Dev maç öncesi kriz patlak verdi
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri öncesinde, yeşil sahalardan ziyade kulüp idarecileri arasındaki gerginlik gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanacak kritik maç öncesinde protokol tribünü krizi yaşanıyor.

KOCAELİSPOR YÖNETİMİNE PROTOKOL ENGELİ

Gazeteci Erdem Açıkgöz'ün paylaştığı özel habere göre; Galatasaray yönetimi, bu akşamki mücadele için Kocaelisporlu yöneticileri protokole davet etmedi. İki kulüp arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olan bu karar, spor kamuoyunda ve sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

MAÇ SAATİ YAKLAŞIRKEN TANSİYON YÜKSELDİ

Sarı-kırmızılı yönetimin aldığı bu şok kararın arka planında ne olduğu henüz resmiyet kazanmazken, başlama düdüğüne kısa bir süre kala yaşanan bu gelişme maç öncesi tansiyonu iyice yükseltti. Konuyla ilgili hem Galatasaray hem de Kocaelispor cephesinden yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Galatasaray Galatasaray
-
Kocaelispor Kocaelispor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brezilya'da tarihi olay! Neymar efsanesi olduğu kulübü ipten aldı, milyonlarca Euro'yu cebinden ödediBrezilya'da tarihi olay! Neymar efsanesi olduğu kulübü ipten aldı, milyonlarca Euro'yu cebinden ödedi
Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı depremi! Aziz Yıldırım'a yakın üyeler düğmeye bastı: Resmen ihraç talebiFenerbahçe'de Acun Ilıcalı depremi! Aziz Yıldırım'a yakın üyeler düğmeye bastı: Resmen ihraç talebi
Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

İki ayrı suç örgütüne operasyon! 8 şüpheli tutuklandı

İki ayrı suç örgütüne operasyon! 8 şüpheli tutuklandı

Tüm İspanya Arda Güler'i konuşuyor! 5 gollü maçta şov yaptı

Tüm İspanya Arda Güler'i konuşuyor! 5 gollü maçta şov yaptı

Serhat Kılıç yerine gelmişti! Eleştiriler sonrası flaş karar

Serhat Kılıç yerine gelmişti! Eleştiriler sonrası flaş karar

Burger, döner, sucuk... Et ürünlerinde yeni kurallar! Yasaklanıyor

Burger, döner, sucuk... Et ürünlerinde yeni kurallar! Yasaklanıyor

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.