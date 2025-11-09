Galatasaray'dan Kocaelispor maçı sonrası zehir zemberek açıklama! "Haddinizi bilin"

Süper Lig’in 12’nci haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor’a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, Kocaelispor Başkanı Recep Durul’un karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalara, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla cevap verdi.

Kocaelispor Başkanı Durul’un yaptığı açıklamaların yakışıksız ve provokatif olduğunu söyleyen Öztürk, “Türk futbolunun marka değerini korumak, fair-play ilkesini güçlendirmek ve sahada alın teri döken herkesin emeğine saygı göstermek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı. Ancak bugün Kocaeli’de oynanan maçın ardından Kocaelispor Başkanı’nın yaptığı çirkin açıklamalar, bu sorumluluk bilincinden son derece uzak, yakışıksız ve provokatif niteliktedir. Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu, hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Bu tür açıklamalar sportmenliği değil, nefretin dilini beslemektedir. Daha da vahimi, maç sonrası statta çalınan müzikler ve taraftarların yönlendirildiği küfürlü tezahüratlar, Kocaelispor yönetiminin bu seviyesizliğe çanak tuttuğunu açıkça göstermektedir. Bu tutumu kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve ilgili kurumları göreve davet ediyorum. Galatasaray, 120 yıllık tarihi boyunca emeğiyle, alın teriyle kazanmış bir camiadır. Kimsenin kirli diliyle, ima ya da iftirasıyla lekelenmez.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu ise;

"Kocaelispor'un yeni şöhret olmak isteyen başkanı kameralar karşısında konuşmuş. Kocaelispor'u tebrik ediyoruz, biz orada tebrik ettik zaten. Biz yoldayken konuşma yapmış. Galatasaray'ın adını ağzına alacak adam önce kendine bakacak. Galatasaray'ın adını kimse bu şekilde ağzına alamaz. Haddini bilsin."

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Kavukçu, geçen sezonki Süper Lig'e yükseliş sürecine gönderme yaparak "Geçen sene 1. Lig'den Süper Lig'e çıktılar. Çıkarken 142 hakem, 1. Lig'le alakalı sorunlu. Onlar da o zaman şaibeli çıktı! Yanlış bir açıklama yaptı. Haddini bilsin. Galatasaray olarak böyle konuşmalara sessiz kalmayacağız." dedi.

"HADDİNİ BİLECEK"

Uyarılarını sürdüren Kavukçu, "1. Lig'den geldiği için bir anda şöhret olmak için Galatasaray'a saldırıyor. Haddini bilecek. Galatasaray'ın adını bu şekilde ağzına alamaz." ifadelerini kullandı.