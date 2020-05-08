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Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.05.2020 19:11 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması geldi. Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, koronavirüs testlerinde hiçbir soruna rastlanmadığı açıklandı.

Galatasaray, koronavirüs ile ilgili yapılan testlerin sonucu açıkladı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Antrenman programları sürdükçe testler belirli aralıklarla tekrar edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
e ne oldu neden ligler devam etsin imparator insan sağlığı bu mu senin oyuncuların in sağlığı nerde hani ses yok eee bayrak ne tarafa siz o tarafa slm verin
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