Galatasaray'dan koronavirüs salgınıyla mücadelede anlamlı karar

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede anlamlı bir karar aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, İstanbul'da yapımı tamamlanan otelini, hastane olarak kullanması için Sağlık Bakanlığının hizmetine bedelsiz sunmaya hazır olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun, Mecidiyeköy'de bulunan oteli, ihtiyaç duyulması halinde Sağlık Bakanlığının hizmetine bedelsiz şekilde sunma kararı aldığı belirtildi. Bodrum katlarıyla beraber yaklaşık 17 bin metrekarelik alana sahip otelin, cephe giydirmesinin de yapıldığı aktarıldı. İçerisinde henüz bir yatırım yapılmayan 13 katlı otelin, 182 odalı bir hastane olarak tamamlanmaya uygun olduğu kaydedildi.
(AA)
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