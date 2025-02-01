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Galatasaray'dan ligdeki dengeleri değiştirecek transfer! Alvaro Morata için anlaşma tamam, yıldız golcü İstanbul’a geliyor...

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
01.02.2025 16:43
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Galatasaray ara transfer döneminde bombayı patlattı! Dünyaca ünlü golcü Alvaro Morata, sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanıyor. Milan ile anlaşan Galatasaray, transfer için tüm evrakları tamamladı. İspanyol forvetin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan ligdeki dengeleri değiştirecek transfer! Alvaro Morata için anlaşma tamam, yıldız golcü İstanbul’a geliyor...

Ara transfer döneminde Ahmed Kutucu’yu kadrosuna katan Galatasaray, bir dünya yıldızını daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Milan’ın golcüsü Alvaro Morata ile anlaşmaya vardı. Transfer için tüm evraklar tamamlanırken, yıldız forvetin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

GALATASARAY, MORATA İLE ANLAŞMAYI TAMAMLADI

Teknik Direktör Okan Buruk’un sezonun ikinci yarısında 3-4-1-2 sistemine geçmek istemesi nedeniyle Osimhen’in yanına üst düzey bir forvet arayan Galatasaray, aradığı ismi İtalya’da buldu.

Galatasaray Yönetimi, Milan’ın yıldız golcüsü Alvaro Morata’yı sezon sonuna kadar kiralamak için hem oyuncuyla hem de İtalyan ekibiyle anlaşma sağladı. Transferin en dikkat çeken detayı ise sözleşmeye 8 milyon euro’luk satın alma opsiyonu eklenmesi oldu. Eğer bu opsiyon kullanılırsa, Morata’nın sözleşmesi 1 yıl daha uzatılabilecek.

İSTANBUL’A GELİYOR!

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Galatasaray, Milan ve Morata arasında tüm şartlar tamamlandı. Transfer sürecinin resmi imzalarla tamamlanmasının ardından İspanyol golcü sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelecek.

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ALVARO MORATA KİMDİR?

Futbol kariyerinde Avrupa’nın en büyük kulüplerinde forma giyen Alvaro Morata, kazandığı kupalar ve attığı kritik gollerle adından sıkça söz ettirdi. Geçtiğimiz yaz Avrupa Şampiyonu olan İspanya Milli Takımı’nın forveti olarak mücadele eden 32 yaşındaki golcü, kulüp kariyerinde de büyük başarılar elde etti.

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ALVARO MORATA KAÇ KUPA KAZANDI?

  • 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
  • 1 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu
  • 1 kez UEFA Süper Kupa zaferi
  • 2 kez La Liga şampiyonluğu

Başarılarla dolu kariyerine Galatasaray’da devam etmeye hazırlanan Morata, bu sezon başında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Milan’a transfer olmuştu. İtalya’da 25 maça çıkan İspanyol golcü, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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