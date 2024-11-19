Galatasaray'dan Lyon'da kiralık oynayan Zaha'ya mesaj! "Geri dönme"

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak bir türlü istenilen performansı gösteremeyen isimlerinden Wilfried Zaha, kiralık olarak Fransız ekibi Lyon'a gönderilmişti.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

İstanbul'da lüks bir hayat yaşarken Fransa'da kendisine bir apartman dairesi tahsis edilen Fildişi Sahilli futbolcu eski günlerini özlerken, Türkiye'ye geri dönmek istediği öğrenildi.

GALATASARAY İSTEMİYOR

Tecrübeli futbolcu Galatasaray'ın bu sezonki planları arasında ise yer almıyor. Oynamadığında sorun çıkaran Zaha'nın bu sezonki kadroda huzuru bozabileceği düşünülüyor.

LYON DA İSTEMİYOR

Fransa'da mali sorunlarla boğuşan Lyon'un birkaç futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor. Fransız basını bu isimlerden birinin Wilfried Zaha olabileceğini öne sürmüştü. Lyon'da bu sezon 5 maçta süre bulan Zaha, 1 asist yaptı.