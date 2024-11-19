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Galatasaray'dan Lyon'da kiralık oynayan Zaha'ya mesaj! "Geri dönme"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.11.2024 07:44
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Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentilerin oldukça altında kalan isimlerinden Wilfried Zaha, kiralık olarak Lyon'a gönderilirken burada da istenileni vermedi. İstanbul'a dönmek isteyen Zaha'ya Sarı-Kırmızılılar'dan ret cevabı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Lyon'da kiralık oynayan Zaha'ya mesaj! "Geri dönme"
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak bir türlü istenilen performansı gösteremeyen isimlerinden Wilfried Zaha, kiralık olarak Fransız ekibi Lyon'a gönderilmişti.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

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İstanbul'da lüks bir hayat yaşarken Fransa'da kendisine bir apartman dairesi tahsis edilen Fildişi Sahilli futbolcu eski günlerini özlerken, Türkiye'ye geri dönmek istediği öğrenildi.

GALATASARAY İSTEMİYOR

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Tecrübeli futbolcu Galatasaray'ın bu sezonki planları arasında ise yer almıyor. Oynamadığında sorun çıkaran Zaha'nın bu sezonki kadroda huzuru bozabileceği düşünülüyor.

LYON DA İSTEMİYOR

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Fransa'da mali sorunlarla boğuşan Lyon'un birkaç futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor. Fransız basını bu isimlerden birinin Wilfried Zaha olabileceğini öne sürmüştü. Lyon'da bu sezon 5 maçta süre bulan Zaha, 1 asist yaptı.

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