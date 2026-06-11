Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye sürpriz teklif

Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukların en büyük mimarlarından olan ve sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takımdaki geleceği büyük bir merakla bekleniyor. Yönetimin Arjantinli süperstara sunduğu 1 yıllık yeni sözleşme teklifine oyuncu cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmezken, masadaki mukavelenin detayları spor gündemine bomba gibi düştü.

SÖZLEŞMEDEKİ "ÖZEL" KURALLAR

Geçtiğimiz sezonlarda zaman zaman kampa katılım süreleri ve sakatlık dönemindeki tedavi süreçleri sebebiyle tartışma konusu olan 33 yaşındaki deneyimli santrfor için yönetimin bu kez işi sıkı tuttuğu öğrenildi. Sızan bilgilere göre, Galatasaray yönetiminin Icardi'ye sunduğu yeni sözleşmede oyuncunun disiplinini doğrudan etkileyecek çok katı iki özel madde bulunuyor.

1- KAMPLARA ZAMANINDA KATILIM

Mukavelede yer alan ilk kurala göre; Mauro Icardi'nin sezon öncesi hazırlık kamplarına ve takım antrenmanlarına, yönetim ile teknik heyetin belirlediği tarihlerde eksiksiz ve tam zamanında katılması zorunlu tutuldu.

2- TEDAVİLER SADECE İSTANBUL'DA

Yeni sözleşmedeki asıl dikkat çeken ikinci kural ise sakatlık süreciyle ilgili. Buna göre; Arjantinli yıldız sezon içerisinde herhangi bir sakatlık yaşarsa, tedavi ve rehabilitasyon sürecini yurt dışında veya kendi doktorlarıyla değil, kesinlikle İstanbul'da kulüp doktorlarının gözetiminde geçirmek zorunda olacak.