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Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye veda kararı! Yeni kaptan belli oldu

Galatasaray'da sözleşme krizi yaşanan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, usta spor yazarı Levent Tüzemen'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Tüzemen, yönetimin Arjantinli yıldızla yola devam etmeyeceğini öne sürerken, takımın yeni kaptanının Victor Osimhen olacağını açıkladı.

Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye veda kararı! Yeni kaptan belli oldu
Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de yeni sezon planlamasını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da, taraftarların en çok merak ettiği konuların başında Mauro Icardi'nin durumu geliyor. Sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Arjantinli golcüyle henüz anlaşma sağlanamaması ayrılık iddialarını güçlendirirken, ünlü spor yazarı Levent Tüzemen konuya dair ezber bozan tespitlerde bulundu.

"ICARDI İLE DEVAM EDİLMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray dan Mauro Icardi ye veda kararı! Yeni kaptan belli oldu 1

Libero TV YouTube kanalında Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendiren deneyimli gazeteci Levent Tüzemen, Icardi'nin takımdaki geleceğiyle ilgili oldukça karamsar bir tablo çizdi. Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuya yeni bir teklif sunduğunu ve 30 Haziran'a kadar süre verdiğini belirten Tüzemen, sürecin olumsuz sonuçlanmasını beklediğini ifade ederek; "Ancak Galatasaray'ın bu haliyle Icardi ile devam etmeyeceğini düşünüyorum" dedi.

YENİ KAPTAN VICTOR OSIMHEN

Galatasaray dan Mauro Icardi ye veda kararı! Yeni kaptan belli oldu 2

Tüzemen'in açıklamalarının en çarpıcı bölümü ise Galatasaray'ın gelecek sezonki kaptanlık pazubendiyle ilgili oldu. Mauro Icardi ile yolların ayrılması durumunda takımın saha içi liderliğinin kime geçeceğini açıklayan usta yazar, bu ismin Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen olacağını belirtti.

Osimhen'in sahadaki duruşu ve aidiyetiyle bu görevi hak ettiğinin altını çizen Tüzemen, "Osimhen kaptan olacak Galatasaray'da. İşin gerçeği bu. Oynayan, hak eden bir oyuncu" diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray Osimhen
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