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Galatasaray'dan 'meritking' kararı! Tartışma yaratan sponsorluk askıya alındı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
17.09.2024 18:44
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Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapılan sponsorluk anlaşmasının iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını duyurdu.

Galatasaray'dan 'meritking' kararı! Tartışma yaratan sponsorluk askıya alındı

Çaykur Rizespor'a karşı ilk kez yeni forma sponsoruyla maça çıkan Galatasaray, resmi açıklamasında anlaşmanın 14 milyon dolar karşılığında gerçekleştiğini duyurmuştu. MeritKingNews isimli internet sitesinin MeritKing isimli yasa dışı bahis sitesiyle doğru orantılı olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Galatasaray söz konusu sponsorluğu askıya aldı.

GALATASARAY DUYURDU: ASKIYA ALINDI!

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bir dijital spor haber platformu olan “meritking.news” markası tanıtımı özelinde Kulübümüzün ve Galatasaray Sportif A.Ş’nin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sponsorluk sözleşmeleri, kulübümüze iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır.

Galatasaray olarak yaptığımız her türlü iş birliğinde kulübümüzün çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler alarak çalışmaya devam edeceğiz." denildi.

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