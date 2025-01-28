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Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş'a olay gönderme! "Kavga edin biraz, kavga edin"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.01.2025 21:32
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Mert Hakan Yandaş'ın geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçı devre arasında yaptığı konuşma Galatasaray'dan bir gönderme geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş'a olay gönderme! "Kavga edin biraz, kavga edin"
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray E-Spor takımı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında oynadığı mücadelenin devre arasında Mert Hakan Yandaş'ın çok konuşulan soyunma odası konuşmasına göndermede bulundu.

DEVRE ARASINDA PAYLAŞTILAR

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Sarı-kırmızılılar o anları: "SUP maçı devre arasında Padi'nin galibiyeti getiren konuşması" ifadeleriyle paylaştı.

'KAVGA EDİN BİRAZ! KAVGA EDİN!'

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Mert Hakan Yandaş'ın ise takım arkadaşlarına motivasyon vermek amacıyla oldukça sert bir şekilde "Kavga edin biraz kavga! Kavga edin!" demesi dikkat çekerken, bazı futbolseverler, 'kimse onu takmıyor, dinlemiyor' yorumunda bulunmuştu.

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Mert Hakan Yandaş son dakika fenerbahçe galatasaray
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