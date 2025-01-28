Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş'a olay gönderme! "Kavga edin biraz, kavga edin"

Galatasaray E-Spor takımı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında oynadığı mücadelenin devre arasında Mert Hakan Yandaş'ın çok konuşulan soyunma odası konuşmasına göndermede bulundu.

DEVRE ARASINDA PAYLAŞTILAR

Sarı-kırmızılılar o anları: "SUP maçı devre arasında Padi'nin galibiyeti getiren konuşması" ifadeleriyle paylaştı.

'KAVGA EDİN BİRAZ! KAVGA EDİN!'

Mert Hakan Yandaş'ın ise takım arkadaşlarına motivasyon vermek amacıyla oldukça sert bir şekilde "Kavga edin biraz kavga! Kavga edin!" demesi dikkat çekerken, bazı futbolseverler, 'kimse onu takmıyor, dinlemiyor' yorumunda bulunmuştu.