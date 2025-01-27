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Fenerbahçe gece yarısı Göztepe maçının devre arasında soyunma odasında yaşananları paylaştı! Herkes Mert Hakan Yandaş'ın o sözlerini konuşuyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.01.2025 08:16
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Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk ederken karşılaşmanın ilk yarısı İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanmıştı. Fenerbahçe rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup ederken karşılaşmanın ardından Fenerbahçe resmi hesabı devre arası soyunma odasında yaşananları paylaştı. Paylaşımda Mert Hakan Yandaş'ın sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe gece yarısı Göztepe maçının devre arasında soyunma odasında yaşananları paylaştı! Herkes Mert Hakan Yandaş'ın o sözlerini konuşuyor
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, zorlu Göztepe engelini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 ile geçerken karşılaşmanın ilk yarısı İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

Sarı-Lacivertliler karşılaşmanın ikinci yarısında bambaşka bir performans sergilerken maçın son düdüğünün ardından devre arası soyunma odasında yaşananları paylaştı.

DZEKO'DAN MOTİVASYON

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Tecrübeli golcü Edin Dzeko'nun 'Maç bitmedi beyler' dediği görüldü.

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN FIRÇA

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Mert Hakan Yandaş'ın ise takım arkadaşlarına motivasyon vermek amacıyla oldukça sert bir şekilde "Kavga edin biraz kavga! Kavga edin!" demesi dikkat çekti.

İŞTE O ANLAR...

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Süper Lig Göztepe Mert Hakan Yandaş son dakika dzeko fenerbahçe mert hakan
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