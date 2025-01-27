Fenerbahçe gece yarısı Göztepe maçının devre arasında soyunma odasında yaşananları paylaştı! Herkes Mert Hakan Yandaş'ın o sözlerini konuşuyor

Fenerbahçe, zorlu Göztepe engelini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 ile geçerken karşılaşmanın ilk yarısı İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanmıştı.
Sarı-Lacivertliler karşılaşmanın ikinci yarısında bambaşka bir performans sergilerken maçın son düdüğünün ardından devre arası soyunma odasında yaşananları paylaştı.
Mert Hakan Yandaş'ın ise takım arkadaşlarına motivasyon vermek amacıyla oldukça sert bir şekilde "Kavga edin biraz kavga! Kavga edin!" demesi dikkat çekti.
Sonuna kadar savaşacağız! pic.twitter.com/yrU4Fwb3mq— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 26, 2025
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