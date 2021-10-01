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Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş bombası!

01.10.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mert Hakan Yandaş transferi yeniden alevlendi. Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'a imza atmak üzereyken Fenerbahçe ile anlaşan yıldız oyuncu rotasını tekrar Galatasaray'a kırdı. Dün akşam Olympiakos’a 3-0 kaybedilen maçta Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo'ya Sarı-Lacivertli tribünler tepki gösterdi. Mert Hakan'ın bu olayın ardından sarı-lacivertli takımla bağlarını koparma noktasını geldiği öğrenildi. Fatih Terim'in hala daha çok istediği isim sezon sonu Aslan olabilir. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş bombası!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe , konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a 3-0 kaybetti. Fenerbahçe’nin mili futbolcusu Mert Hakan Yandaş’a sarı-lacivertli tribünler tepki gösterdi.

Müsabakanın 75. dakikasında yerini Max Meyer’e bırakan Mert Hakan, oyundan çıkarken ıslıklanarak protesto edildi.

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GALATASARAY'A GİDEBİLİR

Dün oynanan maçtan sonra taraftarların yoğun tepkisini alan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'yi kafasında bitirdi. Fatih Terim ile çalışmayı evvelden beri isteyen yıldız oyuncu sezon sonunda Galatasaray'a gitmek için sarı-lacivertli yönetimden kolaylık isteyecek.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Mert Hakan Yandaş
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