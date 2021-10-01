Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş bombası!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe , konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a 3-0 kaybetti. Fenerbahçe’nin mili futbolcusu Mert Hakan Yandaş’a sarı-lacivertli tribünler tepki gösterdi.

Müsabakanın 75. dakikasında yerini Max Meyer’e bırakan Mert Hakan, oyundan çıkarken ıslıklanarak protesto edildi.

GALATASARAY'A GİDEBİLİR

Dün oynanan maçtan sonra taraftarların yoğun tepkisini alan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'yi kafasında bitirdi. Fatih Terim ile çalışmayı evvelden beri isteyen yıldız oyuncu sezon sonunda Galatasaray'a gitmek için sarı-lacivertli yönetimden kolaylık isteyecek.



