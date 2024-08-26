Galatasaray'dan Mourinho'ya transfer çalımı! Resmi teklif yapıldı bile...

2024-2025 Trendyol Süper Lig'in başlamasının ardından son şampiyon Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına 18 gün kala Sarı-Kırmızılılar'dan flaş bir hamle daha geldi.

FENERBAHÇE İSTEDİ GALATASARAY ALIYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar daha önce Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı Sassuolo forması giyen Armand Lauriente için transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ısrarla istediği yıldız oyuncu için 10 milyon euro + 2 milyon euroluk teklifini iletti.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Yıldız oyuncunun sözleşme şartları da belli oldu.

Galatasaray, Fransız futbolcuya ise 4 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon euro maaş teklifi sundu.

KALMAK İÇİN ZAM İSTİYOR

Armand Lauriente'nin geleceği konusunda Sassuolo'dan artık bir çözüm beklediği ve transferin gerçekleşmemesi durumunda kulüpten yeni sözleşme istediği kaydedildi.

İtalyan ekibinden yıllık 1 milyon euro kazanan Lauriente'nin olası yeni sözleşmeyle birlikte Serie B için zaten yüksek olan maaş sınırını daha da yükselteceği yazıldı.

FENERBAHÇE'DE KAPIYI ÇALMIŞTI

Öte yandan İtalyan basınındaki haberde, Sassuolo'nun, Fenerbahçe'den geçen hafta Lauriente için gelen 1+14 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alan teklifini kabul etmediği iddia edildi.

SASSUOLO, FENERBAHÇE İLGİSİNİ AÇIKLAMIŞTI!

Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Rakamların ötesinde, onu isteyen kulüplere çok bağlı. Laurienté başka talepleri de olan bir oyuncu. Marsilya'nın yanı sıra ilk harekete geçenlerden biri olan Mourinho ile Fenerbahçe de var. Ancak bizim için önemli olan bu çocuğun değerini de düşünmemiz gerekiyor. Birçok olasılık var. Bir rakam söyleyebilir misiniz? Bilmiyorum. Yaklaşık 15 ya da 20 olabilir. Bunun doğru rakam olduğunu düşünüyoruz ama size şunu da söyleyebilirim ki oyuncuyu tutmak için bu ekonomik sonuçtan vazgeçmeyi neredeyse tercih ederdim." ifadelerini kullanmıştı.

ARMAND LAURIENTE!

Sassuolo, Lauriente transferi için şu ana kadar bonservis isteğini 20 milyon euro'da tuttu. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun Sassuolo ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Sassuolo'ya 2022 yılında imza atan Lauriente, İtalyan ekibinde çıktığı 70 maçta 13 gol attı ve 12 asist yaptı.