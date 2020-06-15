Galatasaray’dan Muslera ve Andone açıklaması

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada,
"Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera’nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır.
Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone’nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır" denildi.
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