SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Muslera'yı üzecek teklif! Sözleşmesi konusunda masaya oturuluyor...

Galatasaray'dan Muslera'yı üzecek teklif! Sözleşmesi konusunda masaya oturuluyor...

31.10.2023 10:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Muslera'nın sözleşmesi konusunda sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Sacha Boey gibi isimlerle görüşme gerçekleştiren Galatasaray yönetimi Muslera ile de masaya oturdu.

Galatasaray'dan Muslera'yı üzecek teklif! Sözleşmesi konusunda masaya oturuluyor...
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da Muslera gelişmesi yaşanıyor. Sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olan tecrübeli kaleci için sarı-kırmızılı yönetim kararını verdi.

SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

494132

Yılda net 2.5 milyon Euro garanti ücret alan Muslera'ya yeni bir teklifle giden sarı-kırmızılılar büyük bir indirim talep etti. 12 yıldır formasını giydiği Galatasaray'da kalması için maaşında büyük bir indirim talep eden sarı-kırmızılılar Muslera'dan gelecek cevabı bekliyor.

YILLIK 1 MİLYON EURO

f7211993b9a44dd285361ede41d824a0

Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık için 1 milyon euro teklif etmeye hazır. Tecrübeli kalecinin bu teklife ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Filistin'e destek verdiği için kadro dışı kalmıştı...Filistin'e destek verdiği için kadro dışı kalmıştı...
Icardi, Okan Buruk'un kendisine yaptığı teklifi reddetti!Icardi, Okan Buruk'un kendisine yaptığı teklifi reddetti!
Galatasaray'da keyifleri kaçıran gelişme!Galatasaray'da keyifleri kaçıran gelişme!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray muslera yıllık

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.