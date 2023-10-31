Galatasaray'dan Muslera'yı üzecek teklif! Sözleşmesi konusunda masaya oturuluyor...

Galatasaray'da Muslera gelişmesi yaşanıyor. Sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olan tecrübeli kaleci için sarı-kırmızılı yönetim kararını verdi.

SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

Yılda net 2.5 milyon Euro garanti ücret alan Muslera'ya yeni bir teklifle giden sarı-kırmızılılar büyük bir indirim talep etti. 12 yıldır formasını giydiği Galatasaray'da kalması için maaşında büyük bir indirim talep eden sarı-kırmızılılar Muslera'dan gelecek cevabı bekliyor.

YILLIK 1 MİLYON EURO

Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık için 1 milyon euro teklif etmeye hazır. Tecrübeli kalecinin bu teklife ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor.





