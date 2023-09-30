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Galatasaray'dan müthiş seri! Aslan, Manchester United deplasmanına '20 maçla' gidiyor...

30.09.2023 21:43 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, MKE Ankaragücü maçıyla birlikte resmi maçlardaki yenilmezliğini 20 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda 17 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, MKE Ankaragücü 48. dakikada Renaldo Cephas'ın golüyle 1-0 göne geçti. Maçın 56. dakikasında Wilfried Zaha'nın golüyle beraberliği sağlayan sarı-kırmızılı takım, 69. dakikada da Hayrullah Bilazer'in kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

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Galatasaray'ın çok sayıda önemli pozisyondan yararlanamadığı karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi takım, hanesine 3 puanı yazdırdı.

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Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligde puanını 19'a çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. MKE Ankaragücü ise 6 puanda kaldı.

Aslan, bu karşılaşmanın ardından Süper Lig’de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 1 olmak üzere oynadığı 20 maçta yenilmedi. Cimbom geride kalan 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında salı günü Manchester United deplasmanına çıkacak.

Karşılaşmanın ardından galibiyet "üçlü"sünü Davinson Sanchez çekti.

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