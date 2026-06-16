Galatasaray'dan Napoli'ye tarihi tarife! İki yıldız için 85 milyon Euro...

Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray'ın yıldız isimleri Avrupa devlerinin iştahını kabartmaya devam ediyor. İtalya'nın köklü kulüplerinden Napoli'nin, sarı-kırmızılıların savunmadaki sigortası Wilfried Singo ve orta sahanın dinamosu Gabriel Sara'yı aynı anda kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Bu dev hamle karşısında Galatasaray yönetiminin tavrı ise son derece net oldu.

SİNGO'NUN ÇIKIŞ MADDESİ: 55 MİLYON EURO

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fransa'nın Monaco ekibinden 30 milyon Euro gibi rekor bir bedelle kadroya katılan Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Singo, Çizme ekibinin bir numaralı hedefi konumunda. İtalyan basınında yer alan iddialara göre; yıldız sağ bekin sözleşmesinde yer alan "55 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor ve Napoli bu rakamı ödemeye son derece sıcak bakıyor.

GABRİEL SARA İÇİN 30 MİLYON EURO

Napoli'nin paket teklifinde yer alan diğer isim olan Gabriel Sara için de Galatasaray'ın beklentisi oldukça yüksek. Sarı-kırmızılı idareciler, takımın oyun aklı olan Brezilyalı orta saha oyuncusu için bonservis bedelini 30 milyon Euro olarak belirledi.

PAZARLIK YOK: TOPLAM 85 MİLYON EURO'LUK SERVET

Singo ve Sara için toplamda 85 milyon Euro'luk (yaklaşık 3 milyar TL) devasa bir "paket fiyat" tespit eden Galatasaray yönetimi, bu rakamın kesinlikle altına inmemekte kararlı. Çizme ekibi Napoli'nin, sarı-kırmızılıların talep ettiği bu servet değerindeki paketi kabul etmesi halinde, her iki futbolcunun da kariyerine İtalya Serie A'da devam edeceği belirtiliyor.