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Galatasaray'dan Ndiaye ve Denayer'e: Bizi bekleyin!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.07.2018 10:17 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın harekete geçmek için Premier Lig'de transfer penceresinin kapanmasını beklediği Denayer ve Ndiaye'ye mesaj yolladı. Galatasaray, Denayer ve Ndiaye'den transfer için haber beklemelerini istedi.

Galatasaray'dan Ndiaye ve Denayer'e: Bizi bekleyin!

UEFA kararı yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, transfer stratejisini kiralama formülleri üzerine kurdu.

İsviçre'deki hazırlık kampında PSV ve Valencia'ya kaybedilen maçlarda savunma defoları ortaya çıkan sarı-kırmızılı takımda takviye önceliği stoper ve orta sahaya verildi. Listenin tepesine de Jason Denayer ile Badou Ndiaye yazıldı. İki oyuncu da kulüpleri Manchester City ve Stoke City ile kampta. İngiltere'de yaz transfer dönemi 9 Ağustos'ta bitiyor ve 31 Ağustos'a kadar zamanı olan Galatasaray minimum maliyetlerle bu transferleri bitirmeyi planlıyor.

İLK TEKLİF ÜCRETSİZ KİRALIK

Denayer ve Ndiaye'ye "Bizi bekleyin" mesajı gönderildi ve kampta iyi çalışmaları istendi. Sarı-kırmızılı takımla Şampiyonlar Ligi fırsatını kaçırmak istemeyen iki oyuncunun da Galatasaray dışında gelecek tekliflere soğuk bakacağı öğrenildi. Denayer'e 1.5 milyon Euro, Ndiaye'ye 3 milyon Euro bütçe ayıran Galatasaray ilk etapta ücretsiz-başarı bonusları içeren kiralama formülünü zorlayacak ve Manchester City ile Stoke City'yi ikna etmeye çalışacak.

TUNUS'TA GALATASARAY ÇILGINLIĞI!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında sarı-kırmızılılar, 28 Temmuz'da Tunus'ta Club Africain kulübü ile özel maçta karşı karşıya gelecek. 60 bin kapasiteli Olympique de Rades'da oynanacak karşılaşmayı yerinden izlemek isteyen Club Africain taraftarı biletlerin büyük bir kısmını tüketti. Tunus ekibinde maç için büyük bir heyecan yaşanırken satışa çıkarılan 40 bin biletin satıldığı açıklandı.

ORTA SAHA İÇİN WERNBLOOM İDDİASI

CSKA Moskova ile sözleşmesini uzatmayan ve bonservisi elinde olan İsveçli orta saha Pontus Wernbloom, Galatasaray'ın radarına girdi. İsveç basınının iddiasına göre, 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı isteyen sarı-kırmızılıların transferdeki rakipleri Serie A'dan Lazio ve Fiorentina... Wernbloom, geçtiğimiz sezon 37 maçta 8 gol ve 4 asist üretmişti.

(Sabah)

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